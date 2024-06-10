廢監院時刻未到？柯建銘：五權憲法是國民黨神主牌　傅崐萁像白痴

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會三讀修正《立法院職權行使法》後，國民黨團與民眾黨團總召傅崐萁、黃國昌紛紛提出「廢除監察院」主張，不過國民黨文傳會主委李彥秀強調「五權分立」是國民黨長期主張，與傅不同調。對此，民進黨團總召柯建銘表示，五權憲法是國民黨的神主牌，且修憲代表主權獨立，國民黨一定不敢修憲，「傅崐萁好像白痴」。

柯建銘上周五錄製「下班瀚你聊」訪問節目，接受主持人黃暐瀚訪問，訪談畫面昨（9日）公布。

黃暐瀚在訪談過程中關注，民進黨立委陳亭妃提案修憲廢考監，但柯建銘日前稱暫時不處理，這暫時是多久？未來4年會不會處理？柯建銘表示，綜觀全局，國民黨與民眾黨認為他們可以用國會表決主導一切，現在行政權、司法權都被沒收，只剩下監察院的權力，所以他們一定要把監察院調查權廢掉。

柯建銘說，傅崐萁說要廢除監察院，「傅崐萁好像白痴」，為什麼白痴？因為五權憲法是國民黨的神主牌，不僅如此，國民黨敢修憲嗎？修憲代表主權獨立，才能夠修憲，國民黨一定不敢修憲，因為北京一定打電話聯繫國民黨主席朱立倫。

對於黃國昌，柯建銘直言，民眾黨只有8席，未達提修憲草案的門檻，藍白是在演「假國會改革真擴權」、「假修憲真擴權」，國民黨、民進黨都不可能幫民眾黨連署，但黃國昌依舊天天在演戲。

至於民進黨到底要不要推動廢除考試院、監察院？柯建銘說，現在台灣社會最重視「釋憲」，都在討論如何維護憲政體制，另外包括總統賴清德、行政院長卓榮泰都在講，接下來要做福國利民、發展經濟的法案，衝突性法案少提，這些戰場清理好之後，還有這會期一定要通過的「打詐四法」。

「修憲是現在的主旋律嗎？不是嘛，修憲要4分之3（立委表決同意），要公投（指公民複決），這都非常困難」，柯建銘表示，民進黨長期以來都主張「五權變三權」，但這是長期努力的目標，自從2005年修憲將立委選制改為「單一選區兩票制」之後，這個機會沒有了，因為修憲門檻從2分之1提高到4分之3，還必須經過公民複決。

黃暐瀚追問，若是這些重要法案都處理完，本屆國會4年任期當中，再回過頭來處理修憲可能嗎？柯建銘搖頭說，「不可能」，坦白講，這4年對於「如何防止吵吵鬧鬧」比較重要，他100％支持廢考監，但修憲是個理想，現在宣揚這個的時刻還沒到，至於什麼時候到？要府院黨一起來決定，那是未定之天。