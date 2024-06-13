查北藝大校長「把標案給兒子」　葉丙成：確有疑慮已送監察院

▲葉丙成到立院進行專題報告。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前公開「豪華辦公室」爭議不斷，日前更爆出將學校標案給自己的兒子，涉違反「公職人員利益衝突迴避法」，今也成為立法院教育文化委員會的質詢焦點。教育部政次葉丙成表示，教育部已派員赴北藝大查訪，發現相關事證確有疑慮，已移請監察院進行調查。

立委吳沛憶質詢指出，北藝大有申請教育部宿舍計畫經費，但學生卻在校長「豪華辦公室」的報導文章留言報修，北藝大副教授顧玉玲也在臉書公開發文，人文學院助教費被狂砍一半到每月只有3000元，理由是經費不足。

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立委林宜瑾也指出，北藝大校長公開自己的校長辦公室，自稱像倉庫，但裝潢卻猶如美術館，甚至將標案給自己兒子，又將助教費砍半，引發師生和社會疑慮，要求教育部徹底調查。

葉丙成表示，教育部已補助北藝大宿舍經費2700多萬元，只是學校先進行餐廳修繕，預計今年會啟動宿舍整修，至於助教薪水一下子減半，的確對教育品質不是好事，他自己也沒有請過月薪3000元助理。

葉丙成指出，教育部已於本周二派員赴北藝大查訪，針對校長將出版品標案給自己兒子，相關事證確有疑慮，已移請公職人員利益衝突迴避法的主管機關監察院調查。