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心愛衣服洗到破洞、洗完衣服還是沾毛屑？6個洗衣小撇步輕鬆還原乾淨清新

▲▼洗衣,毛屑,撇步,洗衣機,乾淨,滾筒,毛孩。（圖／截取自免費圖庫pexels）

▲有時洗完衣服結果發現沒洗乾淨或是洗出破洞，都讓人好困擾，學會6招小撇步就能輕鬆甩開煩惱。（圖／截取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

夏天到了，就算光是坐著不動依然滿頭大汗，換洗衣服的頻率也跟著變高了，不過使用洗衣機時，你是否也碰過明明洗完了，結果白色襯衫上還沾有咖啡色碎屑，或是發現最喜歡的T恤竟然被洗出了破洞；甚至是洗到一半，洗衣機突然沒來由地故障……既想擺脫擾人的洗衣困擾，也想節省時間和金錢並延長衣物的壽命，外國網站《Bright Side》給出6個實用的洗衣小技巧，不妨參考看看，但在此之前更重要的是，務必遵守洗衣機廠商給出的正確使用原則，才不至於讓洗衣機提早出狀況。

1、利用超細纖維的優點

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有時候洗完衣服會發現，衣服沾上了其他衣物脫落的纖維，尤其是在深色衣服上超級明顯，只有一兩根時還能用手拿掉，但若不巧碰上容易掉毛的衣服，把其他衣服沾得到處都是，以及殘留在洗衣機內，那就麻煩了。你可以試試把超細纖維的毛巾丟進洗衣機裡清洗，在脫水乾燥過程中，脫落絨毛會沾附在毛巾布上，還你一個乾淨的洗衣空間。

2、檢查測試滾筒的狀況

洗衣機如果無法正常運作，比如攪洗力道太大，就很可能在清洗過程中導致衣服被過度拉扯，不只會變鬆還可能出現破洞，心愛的衣服就這樣毀於一旦太讓人心痛啦！平時不妨找時間測試洗衣機滾筒強度，只需要放入一雙尼龍長襪或短襪，如果洗完襪子沒有被撕裂，那大概就能確定洗衣機沒問題，但若是發現洗完變薄或破洞，可就要記得趕快請專業維修人員來查看洗衣機狀況。

3、使用海綿清潔洗衣機

有養貓或養狗的人就會知道，平時毛孩的掉毛數量有多麼驚人，衣服上肯定都會沾上牠們的毛，甚至是已經洗完了，寵物的毛髮還是會緊緊地巴在衣服上不放，一定要用黏毛滾輪清除衣服上的毛才能穿出門，洗衣機裡也殘留不少毛孩的毛髮，洗衣服怎麼都洗不乾淨。如果你家也有這種狀況，不妨試試將一塊乾淨的洗碗海綿與要洗的衣服一起放入洗衣機中即可，海綿會將動物毛髮吸附起來。

▲▼洗衣,毛屑,撇步,洗衣機,乾淨,滾筒,毛孩。（圖／截取自免費圖庫pexels）

4、機洗鞋子放洗衣袋中

其實有些人會用洗衣機機洗運動鞋，不過可不要直接把鞋子丟進滾筒裡，最好要用專門的洗衣袋套住再放入洗衣機中清洗，這麼做不只是保護鞋子本身，也能保護洗衣機。另外，通常會單獨機洗鞋子，但若是真的有需要跟其他衣物一起清洗，記得盡量與相同顏色的衣物一起洗，或是材質較厚的毛巾、牛仔褲等，同樣是保護彼此之間不會相互染色或磨損。

5、將漱口水加入滾筒中

洗衣機使用久了，洗衣槽也會累積不少髒污，容易滋生細菌和異味，想要清潔洗衣槽但還沒來得及去買專用洗劑的人，可以試試看先使用平時家中常備的漱口水，這款設計讓我們口氣清新的產品，其實也可以輕鬆去除洗衣機滾筒的難聞氣味，做法只需將漱口水倒入空滾筒中並運行一個清洗週期即可，是相當簡單且經濟實惠的補救措施。

6、清潔洗滌劑抽屜

洗衣機上方有個小抽屜，別忘了它的存在，跟滾筒一樣也需要定期清潔，擅長家務的人就會知道白醋是清潔物品的好幫手，要清除抽屜上的污垢和細菌，白醋同樣派得上用場，可以使用約2杯白醋混合約20滴的精油，放入小抽屜中接著運行洗滌週期，就能將抽屜清潔乾淨，精油則建議選擇具有抗菌特性如茶樹精油等，效果更好。

▲▼洗衣,毛屑,撇步,洗衣機,乾淨,滾筒,毛孩。（圖／截取自免費圖庫pexels）

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