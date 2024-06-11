兩度判死！妒夫殺妻「雙胞胎塞洗衣機悶死」　更一審判無期原因曝

▲台中陳姓男子狠殺親生雙胞胎，將雙胞胎放進洗衣機、蓋上毯子後活活悶死，台中高分院更一審判決出爐。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

2019年台中中區一出租套房驚傳母子三屍案，當時不到30歲的陳嘉宏懷疑在本土劇擔任臨時演員、還兼職作八大的妻子與男客過於曖昧，盛怒下掐死妻子，事後又擔心親生雙胞胎男嬰沒人照顧，竟將自己親生骨肉塞進洗衣機悶死。台中地院與高等法院台中分院一、二審都依殺人罪判陳男死刑，最高法院發回後，高等法院台中分院更一審宣判，法官認為，陳男犯後有悔意，且經台灣司法心理學會鑑定結果，認陳宏嘉仍有矯正及再社會化之可能性，今天改判無期徒刑，全案還可再上訴。

陳男與妻子育有一對雙胞胎，陳男失業且有債務問題，留在家裡照顧孩子，妻子則外出工作。然而，陳男發現妻子和工作上的男性有暧昧關係，且沒有分擔照顧孩子的責任。2019年11月3日早上7點53分，陳男與妻子爆發激烈口角衝突，陳男活活掐死妻子。

陳男殺妻之後，考慮到當時10個月大的雙胞胎發展遲緩，且自己母親罹患精神疾病無法照顧兩個小孩，而丈母娘又年事已高，更擔心兩個孩子將來長大會恐承受殺人犯之子等異樣眼光。因此，在殺害妻子約12小時後，陳男將雙胞胎放進陽台的洗衣機裡，再用毛毯將洗衣機蓋住，直到孩子不再哭泣後，才打開洗衣機的蓋子，抱出兩個已經因窒息而死亡的孩子。

台中高分院二審時，認為陳一次剝奪2條無辜的小生命，犯罪手段泯滅人性、令人髮指，對社會衝擊極大，當屬判處死刑之「情節最重大之罪」，但陳男動手殺死兩名稚子，與其成長環境所養成之人格特質，及案發時面臨的巨大生活壓力有關。

高分院也提到，陳男自小歷經父親酗酒家暴、母親精神病發作等因素，因而養成其低自尊、抑鬱、悲觀等人格特質，加上陳男本身能力、身體不佳無法工作、母親與妻子不合吵架導致臨時需搬家、妻子與男客曖昧不清等，導致陳男面臨多重壓力每況愈下，再者陳男欠缺來自家庭及社會的支援，無法由其他方式獲得支援及排解壓力。

高分院認為，陳男在遭警方逮捕後均坦承犯行，對於殺害雙胞胎具有悔意，除願意接受法律的制裁，並參與心理輔導和矯治計劃，綜合以上考慮，撤銷台中地方法院的判決，判處陳宏嘉犯有成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。