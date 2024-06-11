　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

兩度判死！妒夫殺妻「雙胞胎塞洗衣機悶死」　更一審判無期原因曝

▲▼台中3屍案，台中地檢署。（圖／記者李忠憲攝）

▲台中陳姓男子狠殺親生雙胞胎，將雙胞胎放進洗衣機、蓋上毯子後活活悶死，台中高分院更一審判決出爐。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

2019年台中中區一出租套房驚傳母子三屍案，當時不到30歲的陳嘉宏懷疑在本土劇擔任臨時演員、還兼職作八大的妻子與男客過於曖昧，盛怒下掐死妻子，事後又擔心親生雙胞胎男嬰沒人照顧，竟將自己親生骨肉塞進洗衣機悶死。台中地院與高等法院台中分院一、二審都依殺人罪判陳男死刑，最高法院發回後，高等法院台中分院更一審宣判，法官認為，陳男犯後有悔意，且經台灣司法心理學會鑑定結果，認陳宏嘉仍有矯正及再社會化之可能性，今天改判無期徒刑，全案還可再上訴。

陳男與妻子育有一對雙胞胎，陳男失業且有債務問題，留在家裡照顧孩子，妻子則外出工作。然而，陳男發現妻子和工作上的男性有暧昧關係，且沒有分擔照顧孩子的責任。2019年11月3日早上7點53分，陳男與妻子爆發激烈口角衝突，陳男活活掐死妻子。

陳男殺妻之後，考慮到當時10個月大的雙胞胎發展遲緩，且自己母親罹患精神疾病無法照顧兩個小孩，而丈母娘又年事已高，更擔心兩個孩子將來長大會恐承受殺人犯之子等異樣眼光。因此，在殺害妻子約12小時後，陳男將雙胞胎放進陽台的洗衣機裡，再用毛毯將洗衣機蓋住，直到孩子不再哭泣後，才打開洗衣機的蓋子，抱出兩個已經因窒息而死亡的孩子。

台中高分院二審時，認為陳一次剝奪2條無辜的小生命，犯罪手段泯滅人性、令人髮指，對社會衝擊極大，當屬判處死刑之「情節最重大之罪」，但陳男動手殺死兩名稚子，與其成長環境所養成之人格特質，及案發時面臨的巨大生活壓力有關。

高分院也提到，陳男自小歷經父親酗酒家暴、母親精神病發作等因素，因而養成其低自尊、抑鬱、悲觀等人格特質，加上陳男本身能力、身體不佳無法工作、母親與妻子不合吵架導致臨時需搬家、妻子與男客曖昧不清等，導致陳男面臨多重壓力每況愈下，再者陳男欠缺來自家庭及社會的支援，無法由其他方式獲得支援及排解壓力。

高分院認為，陳男在遭警方逮捕後均坦承犯行，對於殺害雙胞胎具有悔意，除願意接受法律的制裁，並參與心理輔導和矯治計劃，綜合以上考慮，撤銷台中地方法院的判決，判處陳宏嘉犯有成年人故意對兒童犯殺人罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

ET快訊
軍人約打傳說對決　性侵女玩家3次
快訊／寶林46歲女死亡！　已6人喪命
大逆轉！台中男殺妻、雙胞胎塞洗衣機亡　更一審逃死
林明禎親弟娶妻「婚禮穿搭有夠辣」！　網虧：根本來踩場
其他球隊想要網羅邱丹　必須先繳完罰款還要禁賽
「焦糖哥哥」接綠北市黨部執行長
獨／知名團購突惡意倒閉！　9門市全收攤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

軟爛男殘殺妻小3人更審竟逃死　死者家屬悲痛喊「沒天理」

中和民宅有人持槍！情侶吵架她負氣離家　報假案這下慘了

男跪恆春菜市場路口乞討...影響往來交通安全　恆春警方說話了

台中大雨釀災！女作業員上班途中遭3米榕樹砸中　全身擦挫傷

兩度判死！妒夫殺妻「雙胞胎塞洗衣機悶死」　更一審判無期原因曝

陸船闖淡水關鍵時序曝　八里守望哨「30分鐘辨識空檔」出包

軍人約打game卻硬上3次　女玩家淚控：他保證不會發生

台3線卓蘭段146K落石佔車道　公路局搶通中

快訊／陸男直衝淡水！海巡署北部分署長等10人「記過、申誡」

新光人壽傑仕堡疑涉弊　前董座吳東進遭檢調約談帶走

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

交換生重返美國高中給驚喜　友見他突現身驚：你怎在這

軟爛男殘殺妻小3人更審竟逃死　死者家屬悲痛喊「沒天理」

中和民宅有人持槍！情侶吵架她負氣離家　報假案這下慘了

男跪恆春菜市場路口乞討...影響往來交通安全　恆春警方說話了

台中大雨釀災！女作業員上班途中遭3米榕樹砸中　全身擦挫傷

兩度判死！妒夫殺妻「雙胞胎塞洗衣機悶死」　更一審判無期原因曝

陸船闖淡水關鍵時序曝　八里守望哨「30分鐘辨識空檔」出包

軍人約打game卻硬上3次　女玩家淚控：他保證不會發生

台3線卓蘭段146K落石佔車道　公路局搶通中

快訊／陸男直衝淡水！海巡署北部分署長等10人「記過、申誡」

新光人壽傑仕堡疑涉弊　前董座吳東進遭檢調約談帶走

台南1食材醜又怪！「有錢不一定吃得到」他驚呆　大票認證超愛

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」　花蓮警：防範高利貸陷阱

屏東縣刑大偵查佐陳群智　破獲大麻+製毒廠當選全國模範警察

遺愛人間讓愛循環　嘉基院長帶頭推動器官捐贈

軟爛男殘殺妻小3人更審竟逃死　死者家屬悲痛喊「沒天理」

女暴瘦10kg被診斷出2型糖尿病　改變飲食+胰島素有效控制

華山首度「耍廢計畫」連2周登場！集結市集、50個IP慵懶隱身園區

花蓮逾1600營業車免徵汽燃費！月底上路　國庫少收近3800萬

歐盟擬對中國電動車加徵關稅　最快12日披露細則

張博智／說槍變短不能刺槍是天大的誤會！

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

踏板塌了！建案工人18樓墜下爆頭亡

直擊有成董座高調外遇好兄弟妻　如熱戀小情侶

恐怖瞬間曝！台南17歲女高中生遭水泥車輾斃

有成董座睡好友妻逼離職　本人回應了

台南17歲少女騎單車被右轉水泥車撞上　倒地慘遭輾斃

「帝爺公蛇」來了！連續45年現身南投天受宮

桃捷全線22站飲水機緊急停用！員工嚇壞　公司回應了

更多熱門

相關新聞

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地：金雞母真的來了

台中高鐵娛樂城6月底動工　在地：金雞母真的來了

全台最大的高鐵站區開發案、位於台中高鐵站旁的「高鐵娛樂購物城開發案」，歷經2年8個月的都審、交評、環評等審查後，終於敲定於6月30日將舉辦動土典禮，讓烏日區不僅迎來金雞母，更成為周邊房市叩關5字頭的敲門磚。

踏板塌了！建案工人18樓墜下爆頭亡

踏板塌了！建案工人18樓墜下爆頭亡

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

太陽聯盟成員販毒　毒咖啡包藏保險箱

太陽聯盟成員販毒　毒咖啡包藏保險箱

關鍵字：

雙胞胎三屍命案台中洗衣機

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

「徐巧芯瘋了！」　大姑老公怒咬她涉3不法

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

瑀熙宣佈懷孕！　認「體質難受孕」辛苦求子1年

更多

最夯影音

更多

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面