台中槍響！嫌犯按摩被抓　被害男「怕鬧大藏槍」吃上滅證罪

▲台中林嫌闖進被害人林男家中挑事，槍枝不慎走火，林嫌跑至清水一間按摩店消費被逮。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市龍井區昨日5時許傳出槍響，一名37歲林嫌與32歲林男疑似有生意糾紛，且在今年1月就曾發生衝突，昨日林嫌攜槍闖進林男家中，扭打過程中還疑似誤擊1發，林嫌立刻落跑，林男（被害人）雖報警，卻又將槍枝藏匿在洗衣機下方，行徑詭異。警方昨日先在按摩店逮回林嫌，被害林男也說出槍枝下落，該案4人分別依槍砲、湮滅證據等罪嫌送辦。

烏日警分局調查，該案源自今年1月，林嫌至龍井區臨港東路一處檳榔攤與林男談判，林嫌當時就曾經亮槍助威，不料反而被對方持棍棒、徒手圍毆，警方當時帶回10多人依法送辦。據查，雙方衝突原因就是檀香生意糾紛，已經爆發多次衝突。

▲昨日5時許，林嫌與朋友翁嫌前往被害人林男家中。（圖／記者許權毅翻攝）



昨日5時許，林嫌帶著翁姓友人前往林男家中，直接闖入挑釁，林男與友人蔡男見狀上前扭打，4人扭打過程中，槍枝疑似因此走火，造成現場桌板遭擊中，所幸無人受傷，4人因扭打都有擦挫傷。

▲龍井區一處民宅昨日早上傳出槍響。（圖／翻攝Google Maps）



林嫌聽見槍響立即丟槍落跑，留下翁嫌在現場，被害人林男則立即向警方通報。警方得知後，組成專案小組，先是同日9時許在清水區一間按摩店逮捕正在消費的林嫌，查扣身上有1只彈匣、6發子彈，卻未見槍枝。

警方深入追查，被害人林男突然坦承，是因為害怕事情鬧大，才把林嫌的槍枝藏匿在家中。警方今日0時許前往林男家中，在洗衣機下方木板找到槍枝、5發子彈以及1只彈殼。

全案經警詢後，林嫌、翁嫌將依槍砲彈藥刀械管制條例送辦，被害人林男、蔡男將依刑法湮滅證據罪移送台中地檢署偵辦。