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社會 社會焦點 保障人權

龜殼花躲洗衣機下！南投婦腳踝遭咬　送醫注射血清保命

▲闖入民宅躲在洗衣機下的龜殼花。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲闖入民宅躲在洗衣機下的龜殼花。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

端午節剛過，天氣仍然炎熱，還傳出毒蛇闖入民宅「避暑」：名間鄉60歲黃姓婦人11日晚間在自家洗衣服時，竟被躲藏在洗衣機底下的一條蛇咬傷腳踝，所幸家人趕緊叫救護車、將黃女送往衛福部南投醫院治療，並拍下「兇蛇」的影像，醫師觀察其外觀特徵後，研判應是被龜殼花，在施予抗蛇毒血清注射後，已明顯消腫及舒緩疼痛。

南投醫院表示，黃女昨晚準備洗衣服時，發現洗衣機底下有不明物體動靜，家人使用工具往機器底部探撈，沒想到撈出一條細長毒蛇，並火速往黃女右腳踝咬了一口；黃女被送到醫院時，右腳踝已出現紫色瘀痕，且腫脹疼痛難耐，所幸在血清治療並住院觀察後，隔日便出院。

▲黃女就醫施打血清、住院休養，救回一命。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲黃女就醫施打血清、住院休養，救回一命。（圖／衛福部南投醫院提供）

據疾管署資料指出，每年約有近千名民眾遭毒蛇咬傷；國內較常見的毒蛇分別為出血性毒的龜殼花、赤尾鮐（俗稱赤尾青竹絲）與百步蛇，以及神經性毒的飯匙倩（俗稱眼鏡蛇）與雨傘節，以及兼具出血和神經毒的鎖鏈蛇。

▲龜殼花闖入民宅洗衣機，屋主腳踝慘遭蛇吻、就醫施打血清救回一命。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲龜殼花闖入民宅洗衣機，屋主腳踝慘遭蛇吻、就醫施打血清救回一命。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院副院長暨急診醫學科醫師洪世昌表示，台灣夏季氣候溫暖潮濕，是蟲蛇類活動頻繁的季節；由於不同毒蛇種類需不同抗蛇毒血清來注射治療，即時注射合適的血清，會大幅提升治癒率，他提醒民眾若不慎被蛇咬傷，可持手機拍照或攝影紀錄外觀特徵，供醫療人員辨識；另也提醒民眾被蛇咬傷時，不要自行處理傷口，如吸吮或切開傷口、塗抹精油等，應立即送醫接受治療，降低感染機率。

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