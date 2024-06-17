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千古謎底揭曉！日研究曝「女性較長壽原因」：沒精子可以活久一點

▲▼棺材,喪禮,葬禮。（示意圖／CFP）

▲在許多物種中，雌性的壽命通常比雄性長，而日本研究最近解開了其中的秘密。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

科學家們過去發現，在許多物種裡，雌性的壽命往往比雄性長，就連人類也不例外，但學界卻一直無法探究其中的秘密。不過，大阪大學最近對魚類進行研究，發現雌雄之間壽命有異的原因可能與精子和卵子等生殖細胞有關，而相關研究也被刊登在了國際期刊上。

據讀賣新聞報導，人們過去習慣用於科學研究的小白鼠，壽命可達數年之久。為了讓研究順利進行，石谷太教授帶領研究團隊改採壽命只有短短數月的非洲淡水魚作為實驗動物，還透過操作基因使這些魚天生無法產生生殖細胞，結果發現，雄魚的壽命平均延長了13%，而雌魚的壽命則減少了7%，使得性別之間的壽命差異幾乎消失。

科學家隨後展開詳細研究，發現無法生成精子的雄魚，肝臟產生了更多活性維生素D，這與鈣和磷代謝密切相關，並有助於維持肌肉再生能力和骨量。相較之下，無法生成卵子的雌魚，體內的雌性激素減少、凝血蛋白增加，導致血栓堵塞血管的風險增加。

另一方面，科學家為有生殖細胞的魚類適量補充活性維生素D後，雄魚的壽命平均延長了21%，而雌魚的壽命則平均延長了7%。科學家聯想到，人們過去也曾在活到100歲以上的人瑞中，觀察到與維生素D相關的基因特徵性變化，猜測生物的壽命可能也與維生素D有關。

奈良縣醫科大學老化與壽命研究部教授中村修平指出，這項研究揭示了生殖細胞與脊椎動物壽命之間的關係，具有極其重要的意義。他強調，壽命的性別差異在無脊椎動物中並不明顯，這項研究為解釋脊椎動物的壽命性別差異提供了新的視角。

▼科學家發現，生殖細胞會對雌雄魚的壽命產生影響。（圖／記者葉睿涵製圖）

▲▼科學家發現，生殖細胞會對雌雄魚的壽命產生影響。（圖／記者葉睿涵製圖）

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