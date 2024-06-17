當盤子削？姬路城研擬「針對外國人」調漲門票　市長：要多收4倍

▲日本「第一名城」姬路城。（圖／記者黃士原攝）

記者羅翊宬／編譯

隨著全球新冠疫情結束、日本重新開放國門歡迎外國觀光客，其吸引大量觀光客所引發的「觀光公害」，成為近來日本國內備受討論的社會議題。對此，姬路市市長就表示，他考慮將現行姬路城的入場門票費用，針對外國觀光客「調漲4倍」，言論一出震驚各界。

根據日媒《讀賣新聞》，位於兵庫縣姬路市的世界遺產「姬路城」，因為白色的外牆而又被稱「白鷺城」，是保留度最為完整、也是日本最具象徵意義的城堡，光是去年就吸引148萬名遊客駐足。然而，姬路市市長清元秀泰卻於昨（16）日在一場國際會議上表示，他研擬調漲姬路城的現行票價。

據悉，目前姬路城的門票費用（18歲以上）為1000日圓（約新台幣205元）。

清元秀泰16日在姬路市內的一場國際會議上表示，「（目前姬路城）一張門票的價格是7美元（約新台幣226元），我目前有調漲門票費用的打算，外國觀光客每人費用是30美元（約新台幣970元，超過4倍）、姬路市市民則為每人5美元。」

清元秀泰表示，他有意「只針對外國觀光客」將姬路城入場門票費用調漲4倍，主要是為了應對觀光公害，以及彌補姬路城每年的維修費用。

報導指出，姬路城2023年的入場遊客數約為148萬人，其中外國觀光客就占了3成，約為45萬人，創下歷年新高。

日本網友認為，「大幅調漲門票費用，想必對於解決『觀光公害』非常有效，疫情結束、日圓貶值，噪音汙染、騷擾行為、沒禮貌的舉動，嚴重影響當地居民生活」、「以前中國也曾在觀光景點針對外國遊客收取費用」、「這是非常有意義的創舉」、「我贊成！海外觀光景點，也是外國觀光客比本地人多收5到10倍的費用」。