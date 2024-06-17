星宇航空攜手東京百年老店　7月起日本航線推壽喜燒懷石料理

▲星宇航空7月1日起於日本航線頭等艙及商務艙，供應壽喜燒懷石料理精緻日式美饌。（圖／星宇航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

機上餐推陳出新，吸引旅客，星宇航空今(17日)宣布攜手東京百年老字號壽喜燒餐廳「人形町今半」，推出壽喜燒懷石料理精緻日式美饌，7月1日起供應於日本東京出發的頭等艙及商務艙，大阪航點從7月1日起提供頭等艙服務。

人形町今半開業於明治28年（1895年），超越一世紀的傳統壽喜燒懷石料理，與星宇航空此次合作首度登上3萬英尺的高空，結合日式禪意融合出別具經典與創新的高空美饌。

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▲商務艙供應「人形町今半黒毛和牛肩胛喜燒」。（圖／星宇航空提供）

星宇航空與「人形町今半」共同為頭等及商務艙旅客從先附（開胃前菜）、主菜到甜點研發專屬菜色，前菜由今半總店主廚親手操刀設計，端出和牛八幡捲、柔煮鮑魚等，主菜選用特極黑毛和牛，將壽喜燒懷石料理原封不動的呈現。飯後甜點則為小倉紅豆抹茶冰淇淋聖代，搭配日式煎茶及季節水果。

星宇航空表示，以主力機型A350執飛各大重點城市，搭配米其林星級料理、傳統與創新結合的美食饗宴，即日起開賣台北-大阪航線頭等艙服務，於7月1日起提供服務，將為往來日本的旅客帶來最頂級的飛航體驗。

▲星宇航空日本「大阪」航點將於7月1日起提供頭等艙服務。（圖／星宇航空提供）

中華航空則與獲米其林一星的美福飯店米香餐廳合作推「雲端台菜星級饗宴」，將經典台式料理帶上高空，4月1日起，從台灣出發的東南亞、兩岸及部分日韓航線全艙等旅客都可享用。

▲華航攜手美福米香餐廳，米其林一星台菜上機。（圖／記者李姿慧攝）

長榮航空也與乾杯集團合作，推出新米其林機上餐點，7月1日起供應於台北飛洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約航線，且全艙等旅客都能享用，包括皇璽桂冠艙的「老乾杯日本A5宮崎和牛特選牛排」、豪華經濟艙「老乾杯日本A5和牛燒肉飯」與「老乾杯日式和牛漢堡排飯」及經濟艙「乾杯經典牛五花燒肉飯」。

▲長榮航空攜手老乾杯集團，推出全新機上餐。（圖／記者蔡亞樺攝）