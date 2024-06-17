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獨／士林租屋處深夜惡火　日籍男星昏迷291天現況曝！

▲▼大久保勇太昏迷指數只有3！　經紀人曝父母已抵台：情況不太樂觀。（圖／翻攝自Facebook／勇太 YUTA）

▲日籍藝人大久保勇太去年8月31日因租屋處失火，至今尚未康復。（圖／翻攝自Facebook／勇太 YUTA）

記者黃宥寧／台北報導

日籍藝人大久保勇太去年8月31日因住家發生火警，被發現倒地、無呼吸心跳，經送醫搶救後仍昏迷不醒，昏迷指數只剩下3，勇太的家人更從日本飛來台灣，日夜陪伴在他的病床邊，希望他早日恢復健康。事發後第291天《東森新媒體ETtoday》也獨家掌握其現況。

來自日本仙台的日籍藝人大久保勇太來台發展已6年，並在綜藝節目《二分之一強》中擔任固定班底。去年8月31，其士林租屋處不幸發生火警，警消破門後發現他已倒地，無呼吸心跳，立刻將他送醫急救。

事情發生後，勇太母親也在經紀人通知後，第一時間趕抵台北照顧兒子，但勇太狀況並不樂觀，須以儀器輔助才能維持生命跡象，龐大醫藥費也讓眾人發起募資計畫「用愛喚起我們的勇太」，短短時間也募得超過百萬，展現了各界的關愛與支持。

案發迄今第291天，《東森新媒體ETtoday》獨家掌握勇太現況，他的經紀人表示，「勇太目前還在持續恢復中，若有好消息一定會第一時間通知關心他的親友。」

至於當時火災如何發生，檢警將視勇太之後狀況，擬進一步製作筆錄釐清事發原因。

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