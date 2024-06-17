全球核武軍備競賽！中國擁有「500枚核彈頭」　核擴張速度世界第一

▲北韓仍未停止研發核武，甚至可能已擁有將核武小型化的技術。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）公開了今年度的年鑑，推算全球一共擁有1萬2000多枚核彈頭，其中美國、俄羅斯合計擁有量占全球9成，而中國則被預估擁有500枚核彈頭，至於北韓（朝鮮）則是擁有50枚核彈頭、可組裝90枚核彈頭，全球緊張情勢一觸即發。

根據韓媒《韓聯社》、日媒《共同社》，從SIPRI所估算的數據可以發現，截至今年1月以前，全世界一共擁有1萬2121枚核彈頭，相較前一年（1萬2512枚）呈現減少趨勢，該智庫所歸類的全球擁核國一共有9國家，分別是美國、俄羅斯、英國、法國、中國、印度、巴基斯坦、北韓、以色列，其中美國擁有5044枚核彈頭、俄羅斯則擁有5580枚核彈頭。

報告指出，北韓截至目前為止一共組裝了50枚核彈頭，該國擁有可供組裝90枚核彈頭的核分裂物質，儘管目前北韓實際持有的核彈頭數量仍未經證實，但北韓依舊持續生產用於核武器的濃縮鈾（HEU）、鈽，軍用核武一向被平壤當局視為維護國家安全利益的戰略核心。

據悉，SIPRI去年6月所公開的2023年度年鑑顯示，北韓當時持有的核彈頭數量估計為30枚、可供組裝的核彈頭數量則估計50至70枚。

▲中國的洲際彈道飛彈「東風-41型」能夠攜載核武攻擊美國本土。（圖／達志影像／美聯社）

至於中國，SIPRI則在報告書中評估，中國正在「加快速度擴展核武戰鬥能力」，且擴展核武的速度超越全球任何一個國家，目標是能夠與全球核武大國美國、俄羅斯匹敵，有可能部署在洲際彈道飛彈（ICBM），截至今年1月為止中國被估計擁有500枚核彈頭，相較去年同期增加了90枚。

美國截至今年1月一共持有5044枚核彈頭，可供使用的核彈頭為3708枚，與去年評估時相同，其中有1770枚（戰略彈頭1670枚、戰術彈頭100枚）被部署於彈道飛彈或轟炸機基地。

俄羅斯被評估一共持有5580枚核彈頭，可供使用的核彈頭為4380枚，其中有2822枚為戰略核彈頭，在這之中有1710枚核彈頭被部署於陸、海彈道飛彈和轟炸機基地；至於俄羅斯持有的戰術（非戰略）核彈頭則有1558枚。