林智勝、陳俊秀專用球棒加持　善心廠商贊助新豐少棒隊遠征日本

▲南投市新豐少棒隊將赴日出賽，善心企業再捐器材及現金助奪冠。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市新豐國小日前在全國軟式少棒賽獲得冠軍，多位隊員更入選台灣代表隊，將在今年7月到日本參加世界盃，為了鼓勵南投子弟出國為台灣爭光，在地企業及社團紛紛贊助物資及現金，包括職棒強打陳俊秀、林智勝的球棒供應廠商華威文創公司捐出20支球棒，希望孩子們繼續努力，獲得更好的成績。

捐贈儀式於13日在新豐國小舉辦，捐贈單位京芮國際有限公司、華威文創有限公司等2家企業和1社團代表，和市長張嘉哲等都出席，校長范慶鐘接受贈與。

市公所表示，位於台中市大雅區的華威文創有限公司專門製作棒壘木棒，享譽國際，不少職業球員都使用其製品，包含中信兄弟隊的陳俊秀、味全龍隊的林智勝都是愛用者，負責人陳致維也長期重視在地球員的養成及推動運動風氣；這次是由國際青商會南投女青商引薦、公所幫忙聯繫，送給孩子們20支球棒，訓練及比賽時多了MIT台灣製造的利器，相信在基礎訓練更加紮實。

京芮國際有限公司則是南投市在地企業，董事長黏智豪相當低調，特別由張嘉哲牽線，先了解孩子的真正需求，最後提供50箱的運動飲料及5萬元的獎勵金，希望讓孩子們在棒球啟蒙時期享有更多福利，日後也減少資金問題，讓訓練可以更加順利。

范慶鐘表示，感謝各界協助，孩子們有大家的關愛，日後訓練上一定會更認真、繼續爭取好成績；張嘉哲表示，相信善心企業及社團可以拋磚引玉、吸引更多人一起重視基層的球隊，並適時給予更多協助。