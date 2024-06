拜登疑又「當機」僵住近10秒　歐巴馬出手救場！將他禮貌請下台

▲美國總統拜登疑似失神忘記下台,被前總統歐巴馬拉手提醒,一起走向後台。(圖/翻攝自X影片截圖,下同)

記者張寧倢/編譯

美國總統拜登近日在G7峰會上曾被對手陣營懷疑注意力不足、走神。上周末他出席競選募款活動時,似乎又出現「當機」的情況。影片中,拜登和前總統歐巴馬向觀眾揮手致意,但拜登目光停滯,似乎呆看著台下將近10秒,歐巴馬伸手拉了拜登的手腕,隨後將手扶在他的背後走下舞台。對此,白宮已發布聲明澄清。

現年81歲的拜登過去就經常遭川普所屬的共和黨批評他年事已高或有認知障礙,最近幾周似乎加強了抨擊力度。據紐約郵報報導,拜登15日晚間在洛杉磯參加一場募款高達3000萬美元的競選活動,現場眾星雲集,包含喬治克隆尼(George Clooney)、茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)、芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)等好萊塢大咖也都出席,但拜登似乎又走神了。

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz