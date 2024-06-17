拜登疑又「當機」僵住近10秒　歐巴馬出手救場！將他禮貌請下台

▲美國總統拜登疑似失神忘記下台，被前總統歐巴馬拉手提醒，一起走向後台。（圖／翻攝自X影片截圖，下同）

記者張寧倢／編譯

美國總統拜登近日在G7峰會上曾被對手陣營懷疑注意力不足、走神。上周末他出席競選募款活動時，似乎又出現「當機」的情況。影片中，拜登和前總統歐巴馬向觀眾揮手致意，但拜登目光停滯，似乎呆看著台下將近10秒，歐巴馬伸手拉了拜登的手腕，隨後將手扶在他的背後走下舞台。對此，白宮已發布聲明澄清。

現年81歲的拜登過去就經常遭川普所屬的共和黨批評他年事已高或有認知障礙，最近幾周似乎加強了抨擊力度。據紐約郵報報導，拜登15日晚間在洛杉磯參加一場募款高達3000萬美元的競選活動，現場眾星雲集，包含喬治克隆尼（George Clooney）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等好萊塢大咖也都出席，但拜登似乎又走神了。

That’s a wrap on record-setting Democratic fundraiser for Joe Biden’s reelection campaign (netting $28M). Former President Barack Obama and President Joe Biden offer final waves to Peacock Theater crowd as Obama then grabs Biden’s hand to lead him offstage following 40-minute… pic.twitter.com/xbE2jf3jdz — Chris Gardner (@chrissgardner) June 16, 2024

一段社群網站上的影片顯示，拜登與同樣是民主黨籍的美國前總統歐巴馬（Barack Obama）接受訪問後站起來向觀眾致意，拜登鼓掌後突然盯著台下群眾看，目光停滯在同一處，全身動作僵住大約8到10秒。直到歐巴馬伸出手，輕輕拉了拜登的手腕，示意他該轉身離場，接著歐巴馬將手輕放在拜登的背後，兩人並肩走下台。

對此，白宮透過一封寄給媒體的電子郵件回應那些對拜登影片感到憂心的批評者。白宮高級副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）聲明反擊，這是紐約郵報的廉價假新聞，缺乏道德標準，「假裝總統呆在群眾掌聲中數秒是某種程度的錯誤（is somehow wrong），事實上，他們只是再一次證明，他們無法承擔推動全球最強大經濟體成長的領導角色。」

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