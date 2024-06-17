美國加州多地爆野火！州立公園「緊急疏散」1200人　強風助火勢蔓延

▲美國加州戈爾曼地區周末發生大規模野火，燃燒電線桿冒火花，當局派滅火直升機。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

美國南加州周末連續兩天爆發大規模野火，在全球極端炎熱氣候的助長下，火勢迅速蔓延且擴大，其中洛杉磯郡光是一場大火就燒毀超過1萬2000英畝的土地，1200人從飢餓谷公園疏散，洛杉磯郡和文圖拉郡針對5號州際公路以西地區發佈「紅旗警告」，預估危險的火災天氣將持續至17日下午。

根據CNN、紐約時報，美國南加州洛杉磯西北部山區於上周末發生大規模的火災，其中洛杉磯郡西北側戈爾曼地區5號州際公路附近發生灌木叢野火，短短數小時便吞噬數千英畝土地，這場被稱為「Post Fire」的野火截至當地時間16日下午2時，已經燒毀1萬2265英畝的土地，威脅當地多棟建築物。

加州消防當局和林業部門指出，儘管出動400名人員、70輛發動機、2輛推土機滅火，且在條件允許的狀況下，從加州各地調派許多空中消防機執行滅火任務，但因為能見度有限，當局對於火災的控制率僅達2%。

洛杉磯郡消防局發言人哈斯凱特（Kenichi Haskett）表示，「這場被稱為『Post Fire』的大火，在起火12個小時內就迅速燒毀約1萬英畝的土地，炎熱、乾燥、強風的天氣加劇火勢迅速蔓延，山脊上方刮起時速高達50英里（80.4公里）的陣風，導致滅火工作變得更加困難，尤其消防隊員從飛機上倒水時，水會濺得到處都是。」

加州消防局稱，加州州立公園管理局從飢餓谷公園（Hungry Valley Park）疏散了1200人，且金字塔湖已經關閉。當局甚至針對戈爾曼地區、金字塔湖之間5號州際公路以西地區發佈疏散令，包括飢餓谷州立汽車休閒園區，依法禁止民眾於疏散令發佈期間進入。

另外，位於美國加州的聖伯納迪諾郡（San Bernardino County）、聖貝尼托郡（San Benito County）、埃爾多拉多郡（El Dorado County）、布特郡（Butte County）皆同時發生野火，其中位於聖伯納迪諾郡的「希斯皮里亞野火」（Hesperia Fire）已經於一夜之間燒毀1330英畝土地，當局對於火災的控制率僅達7%，火勢沿著強風向北蔓延。