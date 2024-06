「拜登在幹嘛？」G7峰會上失神亂晃！一臉呆滯　義總理急忙拉住他

▲拜登在G7峰會上疑似注意力不集中,獨自一人「神遊」脫隊,不斷往旁邊走。(圖/翻攝自X/RNC Research)

記者張寧倢/編譯

七大工業國(G7)近日在義大利南部舉行峰會,美國總統拜登卻在一場跳傘表演中疑似不小心走神,意外引發關注,對手陣營共和黨也在社群發文嘲諷「拜登在幹嘛?」並PO出影片,畫面中各國領袖聚集在一起,只有拜登自己緩步走向一旁,東道主義國總理梅洛尼(Giorgia Meloni)最終不得不出手將他「拉回來」。

