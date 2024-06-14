「拜登在幹嘛？」G7峰會上失神亂晃！一臉呆滯　義總理急忙拉住他

▲拜登在G7峰會上疑似注意力不集中，獨自一人「神遊」脫隊，不斷往旁邊走。（圖／翻攝自X／RNC Research）

記者張寧倢／編譯

七大工業國（G7）近日在義大利南部舉行峰會，美國總統拜登卻在一場跳傘表演中疑似不小心走神，意外引發關注，對手陣營共和黨也在社群發文嘲諷「拜登在幹嘛？」並PO出影片，畫面中各國領袖聚集在一起，只有拜登自己緩步走向一旁，東道主義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）最終不得不出手將他「拉回來」。

WHAT IS BIDEN DOING? pic.twitter.com/iY33K2srII — RNC Research (@RNCResearch) June 13, 2024

據《紐約郵報》報導，本屆G7峰會正在義大利舉辦，各國領袖於當地13日觀賞一場跳傘表演，81歲的拜登似乎被其他事情分散了注意力。影片中，當其他領導人為跳傘者鼓掌激勵時，拜登卻獨自一人緩步走遠，離開了群眾視線，並轉身對一位正在整理降落傘的軍官說話。

▲身穿粉色套裝的梅洛尼將拜登拉了回來。（圖／翻攝自X／RNC Research）

沒人叫住他，拜登就越走越遠，連歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也忍不住朝拜登看了幾眼。這時，梅洛尼注意到這個情況，她迅速走向拜登，輕觸他的右臂，提醒他回到群眾之中，她也順勢站在拜登身旁。接著拜登表情呆滯地看著跳傘者，再慢慢地戴起墨鏡。

拜登這一系列反應被美國共和黨全國委員會（Republican National Committee）所經營的X社群帳號「RNC Research」剪成影片並發問「拜登在幹嘛？」貼文迅速在社群平台上引起了熱烈反應，短短30秒的影片點閱率在一天內就突破了225萬次。

▲拜登觀賞跳傘時疑似失神，引發討論。（圖／翻攝自X／RNC Research）

美國雜誌《國家評論》資深作家麥勞克林（Dan McLaughlin）發文表示，「好像嫌梅洛尼還不夠忙一樣，現在她還得替『喬爺爺』當監護人」。《福斯新聞》旗下媒體Outkick的記者米勒（Ian Miller）也表示，「他國總理被迫看著他，阻止他漫無目的地閒逛。真是太尷尬了。」

對於這一事件，白宮高級副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）為拜登辯護，聲稱這些在網路上廣傳的影片遭人惡意扭曲，拜登只是在向其中一名跳傘者表示祝賀並豎起大拇指。