　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「拜登在幹嘛？」G7峰會上失神亂晃！一臉呆滯　義總理急忙拉住他

▲▼拜登參加G7峰會觀賞跳傘比賽疑似分散了注意力，獨自一人神遊脫隊，不斷往旁邊走。（圖／翻攝自X／RNC Research）

▲拜登在G7峰會上疑似注意力不集中，獨自一人「神遊」脫隊，不斷往旁邊走。（圖／翻攝自X／RNC Research）

記者張寧倢／編譯

七大工業國（G7）近日在義大利南部舉行峰會，美國總統拜登卻在一場跳傘表演中疑似不小心走神，意外引發關注，對手陣營共和黨也在社群發文嘲諷「拜登在幹嘛？」並PO出影片，畫面中各國領袖聚集在一起，只有拜登自己緩步走向一旁，東道主義國總理梅洛尼（Giorgia Meloni）最終不得不出手將他「拉回來」。

據《紐約郵報》報導，本屆G7峰會正在義大利舉辦，各國領袖於當地13日觀賞一場跳傘表演，81歲的拜登似乎被其他事情分散了注意力。影片中，當其他領導人為跳傘者鼓掌激勵時，拜登卻獨自一人緩步走遠，離開了群眾視線，並轉身對一位正在整理降落傘的軍官說話。

▲▼拜登參加G7峰會觀賞跳傘比賽疑似分散了注意力，獨自一人神遊脫隊，不斷往旁邊走。（圖／翻攝自X／RNC Research）

▲身穿粉色套裝的梅洛尼將拜登拉了回來。（圖／翻攝自X／RNC Research）

沒人叫住他，拜登就越走越遠，連歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也忍不住朝拜登看了幾眼。這時，梅洛尼注意到這個情況，她迅速走向拜登，輕觸他的右臂，提醒他回到群眾之中，她也順勢站在拜登身旁。接著拜登表情呆滯地看著跳傘者，再慢慢地戴起墨鏡。

拜登這一系列反應被美國共和黨全國委員會（Republican National Committee）所經營的X社群帳號「RNC Research」剪成影片並發問「拜登在幹嘛？」貼文迅速在社群平台上引起了熱烈反應，短短30秒的影片點閱率在一天內就突破了225萬次。

▲▼拜登參加G7峰會觀賞跳傘比賽疑似分散了注意力，獨自一人神遊脫隊，不斷往旁邊走。（圖／翻攝自X／RNC Research）

▲拜登觀賞跳傘時疑似失神，引發討論。（圖／翻攝自X／RNC Research）

美國雜誌《國家評論》資深作家麥勞克林（Dan McLaughlin）發文表示，「好像嫌梅洛尼還不夠忙一樣，現在她還得替『喬爺爺』當監護人」。《福斯新聞》旗下媒體Outkick的記者米勒（Ian Miller）也表示，「他國總理被迫看著他，阻止他漫無目的地閒逛。真是太尷尬了。」

對於這一事件，白宮高級副新聞秘書貝茨（Andrew Bates）為拜登辯護，聲稱這些在網路上廣傳的影片遭人惡意扭曲，拜登只是在向其中一名跳傘者表示祝賀並豎起大拇指。

ET快訊
平均薪資6.3萬「看到鬼喔？」　卓榮泰認統計不合時
林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「為女神衝了」
法官懶到發霉還領高薪　案件拖4年半未審
言承旭現身靈堂　全身黑停留15分
快訊／雨下到入夜　7縣市大雨特報
洗鞋達人爆頭亡　胞兄、前妻抵殯儀館相驗
賴冠霖消失23天突丟震撼彈　宣布「轉換賽道」不管878萬微博
余天、李亞萍陪伴寬姐　曝余苑綺孩子近況：又被帶走了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度暴雨土石流爆發　6死1500遊客受困

守護巴黎奧運！法國打造「二戰後最大軍營」　可容納4500士兵

警察當庭「朝法官開槍」！疑不滿被告妻判決　秒被制伏擊斃

看到「少年肉體」凍未條！新加坡外交官偷拍700張　法院審判結果曝

「拜登在幹嘛？」G7峰會上失神亂晃！一臉呆滯　義總理急忙拉住他

以色列投射火球！　使用「中世紀武器」原因曝光

快訊／在福島核電廠「測量輻射量」！　50多歲員工1小時後倒地身亡

韓國再傳吃狗肉！老人「血腥砍殺」愛犬煮湯補身：身體不好想吃補

快訊／台女遭澳洲通緝抓到了！　租屋糾紛涉嫌縱火燒屋

泰國榴槤正妹爆紅　甜美性感照曝光！鄉民看了超嗨指名光顧

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

虎尾神犬熟練向郵差收信　飼主：不愧是從大學領養的

謝京穎婚禮「剪25公分長髮」　張書偉反應被吐槽：直男無誤XD

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

日YTR挑戰抱妹子深蹲　先自信下秒險慘摔XD

孫安佐喊話「想跟孫鵬打拳賽」　揭爆氣原因：沒經過我同意

印度暴雨土石流爆發　6死1500遊客受困

守護巴黎奧運！法國打造「二戰後最大軍營」　可容納4500士兵

警察當庭「朝法官開槍」！疑不滿被告妻判決　秒被制伏擊斃

看到「少年肉體」凍未條！新加坡外交官偷拍700張　法院審判結果曝

「拜登在幹嘛？」G7峰會上失神亂晃！一臉呆滯　義總理急忙拉住他

以色列投射火球！　使用「中世紀武器」原因曝光

快訊／在福島核電廠「測量輻射量」！　50多歲員工1小時後倒地身亡

韓國再傳吃狗肉！老人「血腥砍殺」愛犬煮湯補身：身體不好想吃補

快訊／台女遭澳洲通緝抓到了！　租屋糾紛涉嫌縱火燒屋

泰國榴槤正妹爆紅　甜美性感照曝光！鄉民看了超嗨指名光顧

印度暴雨土石流爆發　6死1500遊客受困

防水施工沒防護！桃機二航廈「漏更大」　桃機開罰廠商10萬元

林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「明天為女神衝了」

民進黨慘遭AI打臉！　國民黨：真相連自己家的GPT都說服不了

最高下殺35.9萬！台灣OPEL祭全車系優惠價　夏季健檢再抽聯名鞋　

開發金通過配發股利0.5元　更名「凱基金控」打造整合性品牌綜效

憂被套牢「還能買台積電嗎？」　網曝1關鍵勸買：以後會更貴

批賴清德口出狂言「拉我背書」　馬英九憂：兩岸關係怎走下去？

ChatDPP稱國會改革「符合程序正義」　卓榮泰：資訊不完整

紅貴賓去美容「耳朵被剪下一塊」　飼主氣：這該有多疼！

跳手指舞歡送畢業生！　3正妹警專生燦笑甜炸

國際熱門新聞

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

台女在澳洲縱火燒車　遭通緝公布照片

即／福島核電廠員工「測輻射量」後倒地身亡！

美4m巨鱷「生吞女遊民」！警剖肚挖屍畫面曝

快訊／台女遭澳洲通緝抓到了！

吃冰咬到硬塊　醫吐出來一看是「人類手指」

俄男跳傘失敗墜地亡　頭頂攝影機全拍下

沖繩「破紀錄大雨」水淹大腿！民眾急涉水推車

即／LINE Pay宣布「退出日本市場」！

女老師「無套車震」男學生　被抓姦來不及穿衣

割喉2歲男童！日21歲褓姆正面照曝

「拜登在幹嘛？」G7峰會失神亂晃！一臉呆滯

高檔餐廳遭屎攻　「倒入錦鯉池」臭炸

更多熱門

相關新聞

美4m巨鱷「生吞女遊民」！警剖肚挖屍畫面曝

美4m巨鱷「生吞女遊民」！警剖肚挖屍畫面曝

美國一名女遊民因為長期無家可歸，住在一個運河邊的營地，沒想到卻遭遇野生鱷魚攻擊，當場被生吞下肚。一名路人發現鱷魚疑似叼著人類屍體後，通報警察。警方趕往現場後，將鱷魚打撈上岸並擊斃，隨後剖開牠的屍體，並在肚子內發現死者的遺骸，但部分已經遭到消化，整個剖肚過程也被警察身上的隨身密錄器拍下。

美國好市多「7商品」最常被偷！失竊排行榜曝

美國好市多「7商品」最常被偷！失竊排行榜曝

澤倫斯基出席G7　與拜登簽署10年安全協議

澤倫斯基出席G7　與拜登簽署10年安全協議

女老師「無套車震」男學生　被抓姦來不及穿衣

女老師「無套車震」男學生　被抓姦來不及穿衣

看到朋友PO文　男買刮刮樂試手氣「刮中頭獎」

看到朋友PO文　男買刮刮樂試手氣「刮中頭獎」

關鍵字：

拜登G7峰會失神注意力癡呆美國總統81歲拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

OL「不穿奶罩」北捷亂晃！　51秒影片曝光身分

百萬YTR車禍身亡！享年40歲

林森北銷魂養身館　淫老闆賺到要備點鈔機

Sandra認「其實已結婚2年」！

台中國小女救女大生！推倒打人婦：早就想打她了

全球最好用護照排名出爐！台灣第69名

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

保時捷車主身分曝！連鎖洗鞋老闆身亡

即／國1北345K嚴重車禍！4車碰撞1人當場死亡

土城大火3死！今遺體相驗　家屬：根本就沒有電池

員工還在上班！科技大廠老闆留紙條跑路：只能逃了

YTR眾量級家寧被問「同框Andy」回應了！　6字鬆口感情現況

閉店後衝台中買材料…洗鞋達人拚事業慘死國道！母崩潰

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

高衩辣妹國道狂揮手示警　本尊發文回應了

更多

最夯影音

更多

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面