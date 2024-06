川普糗了！狂笑拜登認知障礙　結果自己「喊錯醫生名字」

▲美國前總統川普(Donald Trump)。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登已高齡81歲,外界時常質疑其健康狀況,而他的對手、僅小他3歲半的前總統川普也常常在公開場合恥笑拜登有認知障礙,但他自己卻也在演說中喊錯醫生的名字,直接打臉。

根據《衛報》報導,川普(Donald Trump)近幾個月來不停嘲笑拜登有認知障礙,不但講話結巴、上下樓梯都會摔倒,還要求拜登和他一樣在白宮接受認知測試,「他(拜登)甚至不知道『通貨膨脹』是什麼意思。」

結果,川普自己卻在15日的演說中出大錯,當時他提到,自己2018年接受了白宮醫師的評估,並拿了相當高分,「有人聽過德州的國會議員強生(Ronny Johnson)嗎?他是白宮的醫生,他說我是史上最健康的總統。」

實際上,負責川普認知測試的醫生是傑克森(Ronny Jackson)而非強生;傑克森是德州國會議員,他自2021年進入眾議院已來,就是川普最忠實的支持者之一。

Trump: I think Biden should take a cognitive test. My doctor Ronny Johnson. Ronny Johnson, do you know him?



(His name is Ronny Jackson) pic.twitter.com/hYDg01Hais