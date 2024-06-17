川普糗了！狂笑拜登認知障礙　結果自己「喊錯醫生名字」

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登已高齡81歲，外界時常質疑其健康狀況，而他的對手、僅小他3歲半的前總統川普也常常在公開場合恥笑拜登有認知障礙，但他自己卻也在演說中喊錯醫生的名字，直接打臉。

根據《衛報》報導，川普（Donald Trump）近幾個月來不停嘲笑拜登有認知障礙，不但講話結巴、上下樓梯都會摔倒，還要求拜登和他一樣在白宮接受認知測試，「他（拜登）甚至不知道『通貨膨脹』是什麼意思。」

結果，川普自己卻在15日的演說中出大錯，當時他提到，自己2018年接受了白宮醫師的評估，並拿了相當高分，「有人聽過德州的國會議員強生（Ronny Johnson）嗎？他是白宮的醫生，他說我是史上最健康的總統。」

實際上，負責川普認知測試的醫生是傑克森（Ronny Jackson）而非強生；傑克森是德州國會議員，他自2021年進入眾議院已來，就是川普最忠實的支持者之一。