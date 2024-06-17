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噁男火車上突坐她旁邊　下秒「掏棒狂甩」

▲噁男在火車上掏出生殖器猥褻原PO和另一名女乘客。（圖／翻攝Dcard，下同）

▲噁男在火車上掏出生殖器猥褻原PO和另一名女乘客。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者張靖榕／綜合報導

一名女子15日從中壢搭乘台鐵區間車南下，途中竟然遇到鄰座男子掏出生殖器狂甩，嚇得她不敢置信，雙手顫抖地傳訊給台鐵客服求救，但在車長抵達前，噁男已經下車。女子還和一旁女乘客驚恐對視，兩人都相當害怕。

女子在《Dcard》閒聊板上發文，她15日上午9時35分搭乘台鐵區間車1141車次，從中壢南下，上車剛坐下就有一名穿著破爛短褲的男子突然坐在她隔壁。不久後她眼角餘光飄到有東西在動，瞟一眼發現竟然是短褲男的生殖器，讓一時難以置信的她再定睛看了一次，嚇得直呼「我要洗眼睛」！

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原PO表示當下立刻傳簡訊給火車客服，此時的她已下到手在發抖，但車長抵達前，噁男早就已經在埔心站下車。她與旁邊翹腳的女子對視2次，彼此都一臉驚恐。

▲▼噁男在火車上掏出生殖器猥褻原PO和另一名女乘客。（圖／翻攝Dcard）

原PO說雖然從小被教育遇到性騷擾要勇敢發生，但當下真的嚇到腦袋一片空白，再加上最近大眾運輸攻擊事件頻傳，她還得擔心一旦發聲，對方是否會掏出刀子攻擊她，「甚至嚇到忘記包包裡面備有防狼噴霧」。

根據原PO上傳的照片，噁男疑為長頭髮，綁起來戴帽子，穿著白色寬鬆T恤，以及在膝上的刷破丹寧短褲，右手手肘至小臂處有包紮。

「儘量不要選雙人靠牆的那種座位」，原PO提醒大家注意安全，若有需要除了按鈴、打電話之外，也可以傳簡訊求救，火車客服0921-765125。

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