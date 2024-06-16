台鐵花蓮臨港線電纜遭竊！男扮施工人員下手　故技重施被逮

▲竊賊故技重施遭警埋伏逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

鐵路警察花蓮分局5月下旬接獲台鐵公司報案，花蓮臨港線發生電纜線遭竊剪，造成號誌訊號異常，嚴重影響列車正常運行。警方獲報後到場勘查，研判竊嫌有高機率會再次犯案，立即成立專案小組執行埋守查贓工作。

由於竊嫌生性狡猾，得手暫時銷聲匿跡，企圖擾亂警方偵辦進度。不過，在警方肅竊專案小組鍥而不捨地追查線索，果然在6月初發現竊嫌重返現場，周邊警網立即到場圍捕，逮獲身著反光背心、頭戴施工帽的林嫌（男性、約40餘歲），起出破壞剪、虎頭鉗等做案工具。

由於台鐵花蓮臨港線為貨運支線，平常行駛班次較少，竊嫌逆向思考犯案手法，捨棄隱匿身形，反而穿戴起施工反光背心、施工安全帽，假扮成施工人員明目張膽地在白天侵入竊剪電纜，就算被旁人發現其身影，也可能誤認是台鐵執勤人員，行徑相當大膽狡猾。

花蓮分局表示，竊賊破壞並偷走電纜造成損失金額約新台幣7500元，該嫌當場坦承不諱，已依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦。

鐵路警察局花蓮分局呼籲，鐵路電纜線主要負責傳遞行車訊號，若違法破壞、竊剪，將會影響列車行車安全，警方將持續加強巡邏鐵路沿線，杜絕類似案件發生，請民眾勿貪圖小便宜，從事違法行為。