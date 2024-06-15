快訊／小琉球「大停電1小時」全島熱翻！台電董事長親說明原因

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

屏東小琉球今（15日）晚間7點30分發生全島大停電，由於適逢假日且天氣炎熱，許多遊客抱怨沒電到處悶到爆，手機也無法充電使用。對此，台電曾文生董事長說明，琉球鄉海底電纜有兩條，一條故障會造成停電，現在台電已經啟動備用發電機，台電也在晚間8點46分回報，目前琉球全鄉復電。

▲小琉球今晚大停電。（圖／林資凱、陳溓提供，下同）

台電屏東區處稍早報告，今晚7點31分屏東縣琉球鄉中正路、和平路、上杉路、仁愛路、中華路、中山路、中興路、杉板路、忠孝路、復興路、肚仔坪路等一帶停電，台電獲報後立即派員前往現場查修，事故原因為假日人潮瞬間負載突升，保護設備跳脫所致，受影響用戶有4171戶，經加派人力進行搶修，並已於20時31分完成全部復電，造成民眾不便，深感抱歉。



周春米晚間8點30分更新情況，台電曾文生董事長回報指出，琉球鄉海底電纜有兩條，一條故障會造成停電（不過台電隨後說明，是在林邊端配電埸的保護設備跳脫，與海底電纜無關），現在台電已經啟動備用發電機，如果順利，很快可以全鄉復電，「請鄉親、遊客放心！」而台電也在8點46分回報，目前琉球全鄉復電。

▼小琉球星空今晚格外清晰。