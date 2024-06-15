　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特王妃現身「參加英王慶生遊行」　宣布罹癌後首次公開露面

▲▼英國國王查爾斯三世慶生遊行，凱特王妃被拍到與孩子們參加「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour）。（圖／路透）

▲凱特王妃與孩子們參加英國國王慶生遊行。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月宣布罹癌之後，暫停所有王室公務，專心接受治療、休養身體。不過，她今（15）日出席了英國國王查爾斯三世的慶生遊行，成為宣布病情將近3個多月以來，首次公開露面。

BBC報導，威爾斯王儲妃凱特被拍到，坐在車上準備出席「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour），也就是為了慶祝英國君主生日的部隊表演儀式，這是她3月宣布罹癌、正在接受預防性治療以來，第一次公開露面。

根據外媒拍攝照片，凱特王妃身穿一襲白色洋裝，領口繡著黑色蝴蝶結，頭髮挽成髮髻，帶著一頂相配的帽子。

▲▼凱特王妃參加英國國王慶生遊行。（圖／路透）

▲▼凱特王妃參加英國國王慶生遊行。（圖／路透）

《獨立報》指出，凱特王妃、丈夫威廉及3個孩子，剛才已經抵達白金漢宮，稍後被預期站上白金漢宮陽台，與王室家族成員合體亮相，觀看閱兵表演。

42歲的凱特王妃15日表示，她在癌症化療方面取得良好進展，但化療仍將持續進行數月。她上一次公開露面是去年12月的王室聖誕聚會，今年3月披露罹癌，在休養數月後，直到昨（14）日才宣布進展良好，預計今天公開亮相。

▼慶祝英國君主生日的「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour）。（圖／達志影像／美聯社）

 ▲▼英國國王查爾斯三世慶生遊行，「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour）。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
徐小可泰國買房台灣賣房　準備在台中購入百坪豪宅
詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰
快訊／新北驚見男浮屍！雙手刺青
明2地飆36度「熱到一片紅」　下周更熱時間曝
周杰倫罕見曬娃！「抱2歲女兒」現身海邊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

刮刮樂中3千萬！她請人代領「竟剩60萬」　親戚私吞下場慘了

凱特王妃現身「參加英王慶生遊行」　宣布罹癌後首次公開露面

墨西哥總統當選人車隊驚傳意外！　撞車釀1死多傷

東京高速公路「6車連環撞」釀5傷！　40多歲聯結車司機被逮

「裝忙神器」被抓包慘了！假敲鍵盤真摸魚　銀行員工全丟飯碗

她喝醉睡羊圈　睡醒「雙腿被老鼠啃爛」！長滿壞疽慘截肢

「電競奧運」有望？國際奧會7月投票表決　主辦國討論中

真怕了！遇83年最大洪災　巴西「氣候變遷」關鍵字熱搜漲9成

「傳訊息召妓」老婆看光光！他被休掉超崩潰　喊告蘋果求償2億

剛果村民遭「綑綁斬首」至少42死！　IS附屬組織宣稱犯案

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞

刮刮樂中3千萬！她請人代領「竟剩60萬」　親戚私吞下場慘了

凱特王妃現身「參加英王慶生遊行」　宣布罹癌後首次公開露面

墨西哥總統當選人車隊驚傳意外！　撞車釀1死多傷

東京高速公路「6車連環撞」釀5傷！　40多歲聯結車司機被逮

「裝忙神器」被抓包慘了！假敲鍵盤真摸魚　銀行員工全丟飯碗

她喝醉睡羊圈　睡醒「雙腿被老鼠啃爛」！長滿壞疽慘截肢

「電競奧運」有望？國際奧會7月投票表決　主辦國討論中

真怕了！遇83年最大洪災　巴西「氣候變遷」關鍵字熱搜漲9成

「傳訊息召妓」老婆看光光！他被休掉超崩潰　喊告蘋果求償2億

剛果村民遭「綑綁斬首」至少42死！　IS附屬組織宣稱犯案

曾家輝全家北上力挺初先發　從黃子鵬身上學「細節」

王思聰不甩私生女風波！　日本街頭「甜蜜勾肩新女友」目擊照曝光

高雄機場新航廈第一期拚2032完工　李孟諺：如期如質推動

新北5惡煞詐賭強簽雙倍本票「當街擄人」　路人見狀受到驚嚇

桃園首辦校園社團3X3籃球賽　「臺灣艾佛森」蔣淯安代言獻技

快訊／詹詠然震撼宣告　巴黎奧運將是中華隊生涯最終戰

龍潭區農會創會百年　踩街+百人封茶及切蛋糕...熱鬧登場

支持花蓮災後重建！史努比推公益野餐組合　還能打造擬真寵物

太靠近被貓咪兇　40KG巨狗「找媽媽主持公道」委屈挑眉：牠兇我

中原大學畢典！輝達校友勉：愛自己才能成為更好自己

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

進廁所若遇人「戒指反戴」小心別靠近

又是波音737 MAX　客機高空突荷蘭滾

男童拒繫安全帶　全機等他1個多小時

經濟學人：全球致力降低對台晶片依賴

北韓多名傘兵「金正恩愛女」面前活活摔死！

爸媽把女嬰單獨留在家　被飢餓寵物犬狂吃

日本不只「奪命食人菌」！多種傳染病爆發

女同意發生性行為　男「偷拔保險套」關4年

「百年大雨」轟沖繩！上百航班延誤取消

俄客機緊急迫降斷兩截　41人奇蹟生還

台女澳洲縱火燒車被通緝！秒被認出：瘋狂三部曲

搭機脫鞋「襪子別穿這色」以免受傷

「裝忙神器」被抓包　銀行員工丟飯碗

更多熱門

相關新聞

凱特王妃罹癌後報平安

凱特王妃罹癌後報平安

英國凱特王妃14日於官方IG分享2024年拍攝的新照搭配長文，是她自3月22日公開罹癌一事後，首度向外界分享近況，她表示接受化療的情況理想，但未完全「走出困境」，不過她會在今日（15日）現身公公、英王查理三世（King Charles III）的壽辰閱兵儀式，是她自1月16日接受手術後首次出席公眾活動。

凱特王妃稱癌症化療進展良好　將參加英王生日遊行

凱特王妃稱癌症化療進展良好　將參加英王生日遊行

丈夫罹癌「妻心碎而死」　他3天後也走了　

丈夫罹癌「妻心碎而死」　他3天後也走了　

凱特悄換私人助理！超威履歷曝光

凱特悄換私人助理！超威履歷曝光

布丁都吞不了！59歲男罹食道癌　3不良習慣

布丁都吞不了！59歲男罹食道癌　3不良習慣

關鍵字：

凱特王妃英國王室癌症國王慶生皇家閱兵

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

女客被刷2400萬！高檔牛排館：統編變消費金額

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面