凱特王妃現身「參加英王慶生遊行」　宣布罹癌後首次公開露面

▲凱特王妃與孩子們參加英國國王慶生遊行。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）3月宣布罹癌之後，暫停所有王室公務，專心接受治療、休養身體。不過，她今（15）日出席了英國國王查爾斯三世的慶生遊行，成為宣布病情將近3個多月以來，首次公開露面。

BBC報導，威爾斯王儲妃凱特被拍到，坐在車上準備出席「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour），也就是為了慶祝英國君主生日的部隊表演儀式，這是她3月宣布罹癌、正在接受預防性治療以來，第一次公開露面。

根據外媒拍攝照片，凱特王妃身穿一襲白色洋裝，領口繡著黑色蝴蝶結，頭髮挽成髮髻，帶著一頂相配的帽子。

《獨立報》指出，凱特王妃、丈夫威廉及3個孩子，剛才已經抵達白金漢宮，稍後被預期站上白金漢宮陽台，與王室家族成員合體亮相，觀看閱兵表演。

42歲的凱特王妃15日表示，她在癌症化療方面取得良好進展，但化療仍將持續進行數月。她上一次公開露面是去年12月的王室聖誕聚會，今年3月披露罹癌，在休養數月後，直到昨（14）日才宣布進展良好，預計今天公開亮相。

▼慶祝英國君主生日的「皇家閱兵儀式」（Trooping the Colour）。（圖／達志影像／美聯社）

