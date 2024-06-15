經過太子廟就頭痛！高雄男「石頭砸神像還吐口水」　廟方氣炸報警

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區一間太子廟8日發生神像毀損案件，廟方人員發現三太子的神像座椅、配件無故被砸毀，氣得報警處理。警方調閱監視器後，鎖定64歲陳姓男子涉案，隔日將他查緝到案。陳男表示，每次經過這間宮廟都會頭痛，才會拿石頭砸神像，全案訊後依毀損罪嫌函送法辦。

▲高雄男稱經過太子廟就頭痛，拿石頭暴砸神像。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

事發在8日上午10點多，警方接獲陳姓宮廟負責人報案，指稱廟內的三太子神像被人無故毀損，員警到場發現，神像座椅及神像的帽子配件遭人毀損，立即受理報案。

▲男子離去前疑朝神像吐口水。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方調閱監視器，發現8日上午9點45分，一名身穿藍色背心、揹著灰色斜背包的男子騎乘自行車經過宮廟，他停下後走入宮廟，突拿出手中的物品猛力砸向神像，力道大到讓神像跳動了一下，離去前，又回頭疑似還朝神像吐口水，最後將手中的物品丟棄在宮廟外的爐子焚毀，再騎乘自行車離去。

警方逐一訪查周邊住戶，掌握一名64歲陳姓男子恐涉嫌，9日中午12點多，在小港區桂林公園一帶找到打赤膊的陳嫌，並請他主動到案說明。

▲警方隔日將犯嫌查緝到案。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳嫌起初不承認犯案，喊「沒有阿！」警方要他乖乖配合辦案，陳男便穿了和當日作案同一件上衣，和員警回派出所釐清案情。陳嫌到案後認罪，供稱每次經過那間宮廟時都會感到頭痛，才預先準備好石頭丟擲神像洩憤。全案詢後依涉嫌刑法毀損罪嫌函請雄檢偵辦。