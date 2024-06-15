台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

▲台電示警，睡覺和外出時，都要先拔掉充電中電器、3C的電源。（示意圖／pixabay）

文／常春月刊

準備關燈睡覺或外出時，發現充電中的3C或電器等還沒充飽，你會先拔掉電源，還是放著繼續充？

電器在充電時需外出 建議先拔除電源

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台電電力粉絲團建議，先拔除電源，因為電器在充電時仍需留意，有任何情況才能即時發現處理。手機、行動電源、平板、充電式電器等，大多採用鋰離子電池或鋰聚合物電池，沒充飽也可先拔電源，不會影響電池的壽命！

充電時要注意 7大注意事項莫輕忽

1、避免在無人看管或夜晚睡覺時充電

2、依說明書的指示進行充電

3、周圍不要有易燃物

4、不要在太潮濕、高溫的地方充電

5、最好使用原廠充電線，效率較好也安全

6、充電線老舊、破損要記得更換

7、有異味或膨脹等情況，要立即拔電源

鋰離子電池高溫易劣化 遠離熱源為上策

台電電力粉絲團補充說明，鋰離子電池在高溫的環境會加速電池內部材料劣化，讓電池提早老化、縮短壽命，正確使用方式就是遠離熱源，不要放在陽光可直射的窗邊及密閉車內。

若是手機出現過熱時，最好是先關機來降溫，也要避免邊充電邊使用的情況，電池同時間進行充電和放電肯定會很燙！

▲手機邊充電邊使用，肯定會很燙！（示意圖／記者周亭瑋攝）

手機充電起火 牢記3點阻憾事

另外，手機充電起火大多是因短路造成，建議用原廠的電池、傳輸線與充電器；當充電器老舊、破損要記得更換；充電時周圍盡量不要有易燃物！

廢棄電池要回收 丟進垃圾車恐影響生命安全

值得一提的是，大家都知道廢棄電池要回收，不可視為一般垃圾丟棄，尤其是行動電源跟手機的鋰電池，若直接丟到垃圾車內，垃圾車在轉運擠壓時，引爆火花冒出濃煙恐釀災，危害到清潔隊員及民眾的安全。

台電電力粉絲團指出，碳鋅電池、鹼性電池、鋰電池及可充電電池等都要回收，可送到公告有設置回收設施的超商、超市、量販店、藥妝店或攝影器材行等處回收，也可分類好，交給清潔隊資源回收車回收。

除了行動電源跟手機的鋰電池，以下物品也請勿直接丟入垃圾車：

．高壓瓶罐（髮膠罐、造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐、噴漆等）

．滅火器及瓦斯桶

．金紙或香灰餘燼

．食用性粉狀物

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