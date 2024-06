油畫被亂丟在倫敦公車站　估計拍賣價「飆到10億元」

▲文藝復興大師提香(Titian)畫作「逃往埃及途中的歇息」(The Rest on the Flight into Egypt)。(圖/翻攝christies.com)

記者吳美依/綜合報導

義大利文藝復興大師提香(Titian)一幅畫作將於7月2日拍賣,估計落槌價格高達3200萬美元(約新台幣10億元)。此油畫作品具有不同凡響的歷史,不僅在歐洲貴族之間多次轉手,還曾經被掠奪或失竊,最終在倫敦一處公車站被找到。

這幅畫名叫「逃往埃及途中的歇息」(The Rest on the Flight into Egypt),描述嬰兒耶穌、瑪莉亞與約瑟在得知希律王(King Herod)試圖殺害基督之後,前往埃及途中休息的景象。它是提香創作初期的作品,據信完成於1510年代,尺寸長寬僅約46.2公分與62.9公分,與他成名之後的作品相比,顯得非常迷你。

這幅油畫有著令人驚豔的歷史,曾在多名歐洲貴族之間轉手,1809年法國占領維也納期間,被拿破崙部隊掠奪回巴黎,1815年被歸還維也納,但是納入私人收藏。

後來,這幅畫被英國威爾特郡第四代巴斯侯爵(Marquess of Bath)蒂恩(John Alexander Thynne)收藏,1995年卻從蒂恩子孫家中失竊,直到7年後才被發現裝在塑膠袋裡,棄置於倫敦一處公車站。

英國藝術品及奢侈品拍賣行佳士得(Christie's)估計,這幅畫的拍賣價約1900萬(約新台幣6.1億元)至3200萬美元,「這是一幅持續被貴族、大公及皇帝覬覦的畫作,以生動色彩描繪大自然中的家族親情場景聞名。」