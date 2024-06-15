油畫被亂丟在倫敦公車站　估計拍賣價「飆到10億元」

▲文藝復興大師提香（Titian）畫作「逃往埃及途中的歇息」（The Rest on the Flight into Egypt）。（圖／翻攝christies.com）

記者吳美依／綜合報導

義大利文藝復興大師提香（Titian）一幅畫作將於7月2日拍賣，估計落槌價格高達3200萬美元（約新台幣10億元）。此油畫作品具有不同凡響的歷史，不僅在歐洲貴族之間多次轉手，還曾經被掠奪或失竊，最終在倫敦一處公車站被找到。

這幅畫名叫「逃往埃及途中的歇息」（The Rest on the Flight into Egypt），描述嬰兒耶穌、瑪莉亞與約瑟在得知希律王（King Herod）試圖殺害基督之後，前往埃及途中休息的景象。它是提香創作初期的作品，據信完成於1510年代，尺寸長寬僅約46.2公分與62.9公分，與他成名之後的作品相比，顯得非常迷你。

這幅油畫有著令人驚豔的歷史，曾在多名歐洲貴族之間轉手，1809年法國占領維也納期間，被拿破崙部隊掠奪回巴黎，1815年被歸還維也納，但是納入私人收藏。

後來，這幅畫被英國威爾特郡第四代巴斯侯爵（Marquess of Bath）蒂恩（John Alexander Thynne）收藏，1995年卻從蒂恩子孫家中失竊，直到7年後才被發現裝在塑膠袋裡，棄置於倫敦一處公車站。

英國藝術品及奢侈品拍賣行佳士得（Christie's）估計，這幅畫的拍賣價約1900萬（約新台幣6.1億元）至3200萬美元，「這是一幅持續被貴族、大公及皇帝覬覦的畫作，以生動色彩描繪大自然中的家族親情場景聞名。」