成功爭取沙崙AI產業專區　黃偉哲：全力助中央落地發展

▲行政院長卓榮泰在台南市長黃偉哲陪同下，造訪沙崙智慧綠能科學城，宣布台灣第一個人工智慧產業專區將在台南高鐵特定區周遭設置，推動AI產業化與產業AI化。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政院長卓榮泰在台南市長黃偉哲陪同下，15日造訪沙崙智慧綠能科學城，宣布台灣第一個人工智慧產業專區將在台南高鐵特定區周遭設置，推動AI產業化與產業AI化，從沙崙開始，將AI應用在百工百業發展，落實賴清德總統人工智慧島的願景。

台南市長黃偉哲表示，感謝中央以台南沙崙智慧綠能科學城為核心發展AI產業，並向外擴散到其他縣市。也說明台南有成大、陽明交大等AI研究機構，沙崙也有充足的用地，與綠能、資安等智慧科技的研發聚落，各種條件都有利AI生態發展。

經發局林榮川局長表示，機會是給準備好的城市，台南市政府過去積極發展綠電與再生水，並在沙崙科學城成立全區整合辦公室，協助中研院、國家實驗研究院、工研院、陽明交大AI學院等研究單位在沙崙穩定發展，為AI科技研發創造良好的條件。目前已積極協助中央推動計畫，望AI生態能早日在台南落地生根。

在卓院長本次參訪中，由國科會林法正副主委介紹沙崙全區的發展，並說明未來將與國發會、台南市政府合作，在沙崙全區設置營運辦公室，推動AI產業招商、智慧電網、淨零科技，精準醫療與智慧照護等示範場域。

國科會吳誠文主委強調，要實現賴總統的人工智慧之島，就不能只有硬體的製造，還要有軟體系統的開發部，創造百工百業都能使用AI的文化。未來也將在沙崙設置資料中心與超級電腦，培育更多AI人才，將成功經驗從沙崙擴散到整個台灣。

今日與會貴賓包括行政院龔明鑫秘書長、能源署游振偉署長、台南市趙卿惠副市長、南科管理局蘇振綱局長、工研院劉文雄院長、立委王定宇、陳亭妃、賴惠員等，也與卓院長和黃市長一同參訪南部最大的台灣科技新創基地(TTA)，與全國唯一的綠能科技示範場域，見證台南在科技研發與產業發展上的成果。