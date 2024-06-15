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環球科大末屆畢業典禮　用「愛與回憶」劃上句點

▲環球科技大學將於7月31日退場，今日舉辦最後一次畢業典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲校長朱志良表示，看到畢業生與在校生完全安置好，也看到老師們相關的福利和權利都得到了，非常欣慰能完成任務。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學將於今年7月31日退場，今（15）日舉辦最後一次畢業典禮，以「愛在環球 一起飛揚」為主題，象徵環球的每位學生、同仁及畢業校友，都互為貴人並持續邁步，在各領域發光發熱。畢業典禮由董事長鍾元珧博士及校長朱志良博士帶領所有與會人員，懷抱過往的點滴，奔向另一個旅程。

環球科大最後一屆畢業典禮，除了484名畢業生及159名教職員工外許多畢業校友帶著家人再次步入校園，在校內各景點打卡、漫步、重逢。校長朱志良說，畢業的氛圍中帶些許感傷，希望畢業生及在校生持續發揮環球科大「存誠務實」的校訓精神，心懷坦誠、講究實際，更要秉持誠心待人、盡心盡力做事。

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▲環球科技大學將於7月31日退場，今日舉辦最後一次畢業典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球科大最後一屆畢業典禮，除了484名畢業生及159名教職員工外許多畢業校友帶著家人再次步入校園。（圖／記者蔡佩旻攝）

「一日環球，終身為環球人」立法委員黃仁今以校友身份出席畢業典禮，並表示，雖聽到母校將要退場感到惋惜及遺憾，但盼留住環球科大內的基礎建設，作為校友會及紀念館。此部分將在院會中與教育部、經濟部爭取協助，不要讓近8萬位校友沒有歸屬感。

校長朱志良受訪表示，去年10月以後才來擔任校長、協助學校退場，記得教育部次長只有交代兩件最重要的事情「幫助老師」、「照顧好學生」。將近8個多月幾乎把全部的心力和時間都放在學校，看到畢業生與在校生完全安置好，也看到老師們相關的福利和權利都得到了，其實自己非常欣慰能完成這個任務。

▲環球科技大學將於7月31日退場，今日舉辦最後一次畢業典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

典禮最後由學生會會長在全校師生的見證之下，將歷屆學生會剩餘款項一百餘萬元，贈與雲林縣相關社福機構，完成「樂善好施、行善天下!」的善行，將環球科技大學的好名聲繼續散播出去。由雲林縣政府社會處長林文志代表受贈。

▲環球科技大學將於7月31日退場，今日舉辦最後一次畢業典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球科大最後一屆畢業典禮。（圖／記者蔡佩旻攝）

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