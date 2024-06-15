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成立61年！大同技術學院末代畢典　 校長不捨：母校在我的血液中

▲▼大同技術學院。（圖／翻攝自Google Maps）

▲位在嘉義市的大同技術學院將在今年退場。（圖／翻攝自Google Maps）

文／中央社

大同技術學院今天舉行最後一屆畢業典禮，有70名畢業生參與。代理校長楊昌裕勉勵畢業生在社會上成為點燈人，讓社會擁有更多光明。許多畢業生成為最後一屆，都感到不捨。

大同技術學院自民國52年成立以來，已走過61年的光輝歷程。因財務問題，學校將於今年8月1日正式停辦，今天畢業典禮成為學校歷史上最後一批的畢業生。

畢業典禮上離情依依，典禮結束後，校方舉行燈籠彩繪祝福活動，畢業生和家長在燈籠上寫下對未來的美好期望。許多畢業生成為最後一屆，心中都感到不捨。

楊昌裕致詞表示，其他學校畢業典禮上，校長會告訴畢業生，「離開學校後，有空要常常回來母校看看師長，以及熟悉的花草樹木。不過，現在要告訴畢業的同學，離開學校後，要常和老師聯絡，相信師長一樣會惦記著學生」。

楊昌裕說，「若有人問起您們的母校，你可以回說，母校在我的血液中，如果要認識我的母校，看看我就知道，因為我就是繼承大同技術學院DNA的傳人，以後會為大同帶來榮光」。

楊昌裕接受媒體聯訪表示，今天是大同技術學院最後一屆畢業典禮，大家雖然會不捨，但是要以更振奮的心情面對，並以一個點燈的意念，在社會上成為點燈人，到處點亮別人，讓社會擁有更多光明。

楊昌裕指出，校方在最後階段，目前有20名老師，除了1人年資淺，無法辦理退休外，其他都已達到門檻；職員有29人，都有拿到校方的非志願離職證明。

民進黨立委王美惠也是從大同技術學院2專部畢業，上午是以校友身分到場，她說，雖然有一點不捨，但面臨少子化的衝擊，也必須面對；未來校地由嘉義市政府管理，期望有更好的規劃，讓市民都能運用得到。

住台南市近6旬茶農周美惠，平時在高雄那瑪夏區種茶並行銷茶葉，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，經營遇到瓶頸，便到大同的茶文化事業經營管理學系學習，她說，雖然上課來回需2個小時，學習的動力都很充實，在大同4年學習是一生最豐富的時光，對大同要熄燈感到很可惜，希望政府能延續茶葉文化的相關科系。

中年轉職長照工作的張淑貞，4年前特地到大同就讀社會工作與服務管理學系，她說，學習上比較辛苦，但過程感到很喜悅；對於成為最後一屆的畢業生，內心雖然不捨，但也要感謝在大同4年學習帶給自己滿滿的動力。

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