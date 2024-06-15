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吳鳳科大畢業典禮！外籍生「超想留台灣」　 還想拿到居留權

▲▼ 吳鳳科大畢業典禮 。（圖／吳鳳科大提供）

▲▼ 吳鳳科大畢業典禮 ，蔡宏榮校長頒發學位證書暨撥穗。（圖／吳鳳科大提供）

記者翁伊森／嘉義報導

吳鳳科大113級畢業典禮15日舉行，日間部及進修部近一千三百名畢業生畢業，其中外籍畢業生致詞代表餐旅管理系僑專班黃美珍同學，致詞中表示她來自於越南，非常喜歡臺灣，就學期間每年獲得僑委會獎學金、校外競賽獎勵金、考取國際禮儀乙級證照及參加2022荷蘭國際餐飲挑戰賽口布折疊榮獲金牌，校外實習期間也培養職場的就業力，畢業後決定繼續攻讀餐旅管理研究所，未來她希望以流利的華語能力、專業的餐旅食品技能及研究所學歷，繼續留在臺灣工作並拿到臺灣永久居留證。

▲▼ 吳鳳科大畢業典禮 。（圖／吳鳳科大提供）

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▲吳鳳科技大學113級外籍畢業生離鄉求學學業有成，親友團踴躍到場祝賀 。（圖／吳鳳科大提供）

餐旅管理系僑專班畢業的同學們四年就學期間，經過學校師長用心栽培與無私奉獻，專注於養成同學各項餐旅技能，鼓勵大家參加各項國內外競賽，班上同學獲獎連連，金牌光環奕奕，包括劉錫家同學獲得2024韓國首爾、2023加拿大廚藝大賽等蔬果雕刻競賽多面金牌，吳愫瑛、盧作媚、黃祖美玲、趙美玲等同學在國際侍酒師、口布折疊等競賽榮獲國際大獎。外籍畢業生學業有成，親友團踴躍到場祝賀，展現了外籍畢業生在異國他鄉通過努力取得了學術上的成果，親友團也對於他們未來的發展給予祝福和肯定。

▲▼ 吳鳳科大畢業典禮 。（圖／吳鳳科大提供）

▲吳鳳科大畢業典禮吳鳳科大進二技休閒遊憩與運動管理系顏銘毅同學，擔任進修部學生會會長，熱心社團與社會服務，榮獲校長獎 。（圖／吳鳳科大提供）

在本次畢業典禮中，難能可貴的是電機工程系蕭宏偉同學在大學四年學習期間，考取5張乙級、7張丙級和其他國際證照總計15張，這是本校連續11年榮獲教育部技職之光的肯定，蕭同學也是第一位獲得教育部技職之光的應屆畢業生。此外，進二技休閒遊憩與運動管理系顏銘毅同學，擔任本校進修部學生會會長，熱心社團與社會服務，榮獲校長獎。美容美髮造型系吳秀娟同學，積極進修學習，不放棄追求卓越，榮獲校友會理事長獎。

吳鳳科技大學校長蔡宏榮表示，祝願所有畢業生夢想成真，也期待未來能將所學專長應用到工作領域，持續進修並學習新科技，開啟人生的新篇章，為社會做出更大的貢獻。同時，感謝參加典禮的家長及貴賓，相信有眾人的祝福和支持，吳鳳科技大學能夠不斷的進步與發展，持續為國家培育更多優秀的科技人才。

 
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