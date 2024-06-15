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陪兒一起讀大學+圓夢　1家3口同時美和科大社工系畢業

▲一家三口同時畢業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲一家三口同時畢業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

美和科技大學社工系，今年的畢業生中，其中有來自台東的一家三口同時從社工系畢業。原來是父母親為了圓年輕時沒能唸大學的夢，再加上要讓孩子可以就讀目前最實用的科系，毅然而然決定陪同孩子一起唸大學，經過2年的學習，終於在6月15日一起畢業。

問到爸爸李明德跟媽媽李凃銀春為何50多歲甚至都快60歲還要來讀大學，李爸爸跟李媽媽異口同聲表示，30年前因時空背景因素及地處偏遠交通不便，無奈下放棄了上大學的機會。

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李明德表示，一直到兩年前，也就是2022年，無意中發現到屏東美和科技大學社工系正在招生，本身從事媒體工作的他，嗅出這是一門未來非常有就業機會以及可以真正服務大眾的科系，在與妻子及孩子的討論下，決定一起就讀，除了可以圓一下大學的夢以外，也可以讓孩子又多了一項專長。

▲一家三口同時畢業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲一家三口同時畢業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

李銀春則表示，其實這2年的時間，說長不長，說短也不短，幾乎是沒有了假日跟自己的休閒，期間3人還為了課業起爭執，當然也有歡樂，如今熬過來，想想也是一種幸福。

與父母一起就讀的李文豪說，其實他原本就是大學畢業學歷了，一開始還真的是很排斥再來就讀，但看到父母親到了這樣的年紀，都有求學的慾望，加上自己也對政府目前正積極推動的社會福利政策，非常欠缺社工人員，想想如果可以再多一項專長，也是不錯的選擇，又可以幫父母圓夢，便同意陪同父母一起就讀。

經過2年沒有假日及休閒的努力下，一家三口終於在6月15日從屏東美和科技大學社工系一起畢業，除了是畢業的喜悅外，也是送給李明德60歲生日最大最珍貴的生日禮物。

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