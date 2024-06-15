中華醫大1983位畢業生揮別校園　孫逸民以「不斷的學習」期勉做永遠被需要的人才

▲中華醫大2024年畢業典禮，畢業生校園巡禮，夾道接受學弟妹和師長歡呼，近2千位畢業生齊聚一堂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學6月15日舉行畢業典禮，日夜間部、研究所1983位畢業生在師長的祝福下互道珍重再見，校長孫逸民以「不斷的學習」期勉畢業生，累積學習所得拓展視野、才與時俱進的跟上時勢潮流，做個永遠被需要的人才。

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中華醫大2023年畢業典禮上午10時舉行，畢業生循往例在師長的引領下，進行校園巡禮，各系老師和學弟妹夾道揮手送祝福，校園也佈置了各式看板、彩球，供畢業生拍照留念，畢業生或三五成群揪團拍照，或和親友留影紀念，少了離愁、多了歡笑。曾去日本見習的醫管系畢業生郭佩婷特地穿和服參加畢業典禮盛典，成了會場眾人目光。

賴清德總統和蕭美琴副總統也以賀電祝福畢業生，期盼踏出校園後體現樂觀進取意志，形塑高度人文素養並強化專業競爭力，以靈活務實積累經驗，發揮最大潛能，迎向精彩繽紛的康莊大道。立法院院長韓國瑜和台南市市長黃偉哲則分別錄製影片向畢業生祝福。韓國瑜院長讚揚中華醫大是醫事人才培育的搖籃，期勉每位畢業生要勇於接受挑戰、超越自我，在世界各地為台灣、為華醫爭光；黃偉哲市長勉畢業生利用畢業的轉捩點繼續成長茁壯，面對挑戰迎刃而解，面對挫折從中學習。

畢業典禮由教務長王志達推薦本屆全體畢業生人數，請校長孫逸民頒發畢業證書及撥穗，中華醫大董事長陳智文等董事會成員、台南市議員曾培雅等民意代表、前校長林壽宏、林金鵬、各級學校代表、台南地區醫療院所代表、各地校友會及家長會等貴賓也到場為畢業生祝賀。

▲中華醫大校長孫逸民為畢業生代表撥穗。

孫逸民校長致詞時，除以歷屆畢業校友傑出的成就和師生優秀的表現，期勉畢業生不要小看自己，當個不凡的華醫人，並以「不斷的學習」來勉勵全體畢業生，在學習中發現自己哪些不足需要補強，哪些優勢可以掌握好的出路，累積學習所得，必能拓展視野、闊大格局、掌握脈絡，與時俱進的跟上時勢潮流，做個永遠被需要的人才。孫校長以AI教父黃仁勳和智慧科技女龍頭蘇姿丰為例，他們是「不斷的學習」的力行者，不管是知識或技能，學而優則精，並能融會貫通、多元運用，這樣不但不會被社會淘汰，也能創造自己的價值。

▲曾去日本見習的醫管系畢業生郭佩婷特地穿和服參加畢業典禮盛典，成了會場眾人目光。

董事長陳智文、台南市立醫院院長蔡良敏、家長會會長黃民杰等受邀上台致詞，向家長及畢業生祝賀的同時，也期盼每位畢業生踏出校門後無論是繼續升學或進入職場就業，立定目標就要堅持意志、全力以赴的前進，人生舞台是最好的發揮，成功沒有捷徑，踏踏實實的做到、做好，必能有所成就。

典禮上由孫逸民校長和各界貴賓頒發畢業生各獎項，總共有學業成績優良獎、市長獎、議長獎、大專優秀青年獎、奮發向上勤學獎、操行成績優良獎、實習成績優良獎、家長會菁英獎、全國校友總會、台南市校友會、高雄市校友會菁英獎、體育優良獎、服務獎、全勤獎等14個獎項498位畢業生獲獎。