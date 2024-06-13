高雄警勾結詐團案外案！雲檢揪律師涉洩密　3人交保、1法務收押

▲雲林地檢署。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林地檢署日前偵辦某網路投資暨虛擬貨幣詐騙集團時，赫然發現高雄林園分局洪警及陳警涉案，偵辦過程中，還揪出該集團配合的律師疑似涉嫌洩密，經指揮司法警察蒐證完備後，於11日指揮法務部調查局中部機動工作站、雲林縣警察局刑事警察大隊、虎尾分局、刑事警察局南打中心等單位，兵分六路搜索，並拘提3名律師、1名法務人員、以及1名女助理到案，訊後法務人員羈押、3名律師交保，女助理則獲請回。

雲林檢座段可芳112年7月緝獲詐團車手，擴大偵辦後，竟意外揪出高雄林園分局2名員警涉案，一名陳姓員警因弟弟參與詐團，竟與弟弟聯手，誘人購買虛擬貨幣，陳警不但幫忙查個資，還傳授詐騙話術，並從中抽取最高4%不法利益；檢方進一步追查後，發現同分局的另名洪警與陳警有金流往來，陳員透過洪在網路博弈網站下注，洪警也從中抽傭，雙雙遭檢調查辦，訊後2警均收押。

此外，檢方在偵查期間，還發現與詐騙集團配合的律師竟涉嫌洩密行為，疑似將偵查中資料洩漏給詐團高層，以便高層掌握檢方偵辦進度。雲檢經指揮司法警察蒐證完備後，11日兵分六路展開搜索，並拘提陳姓律師(男，41歲)、林姓律師(女，37歲)、安姓法務人員(男，45歲)、鄭姓通知律師(女，36歲)、及黃姓助理(女，42歲)等5人到案。

全案訊後，認為安姓法務人員及陳姓律師涉嫌《刑法》第132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密、《刑法》第339條之4第1項之加重詐欺、組織犯罪條例第3條第1項後段參與組織、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢等罪嫌；另安姓法務人員涉嫌違反律師法第127條第1項之無律師證書意圖營利而辦理訴訟罪嫌，2人犯罪嫌疑重大，有逃亡、串供之虞，檢方於12日上午向雲林地院聲請羈押，安姓法務人員裁定羈押，陳姓律師則獲20萬交保，而鄭姓通知律師以2萬交保、林姓律師15萬交保，另黃姓女助理則獲請回。