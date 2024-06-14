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林青霞清大演講！畢業生不認識她　爸媽超興奮「明天為女神衝了」

記者陳凱力／新竹報導

清華大學將於本週六（5日）舉行畢業典禮，典禮中邀請著名影星林青霞為畢業生致詞，消息一出引起了部分畢業生困惑，直言「她是誰啊？」但畢業生也承認「我爸媽很興奮，願意為了林青霞出席畢典」。

▲▼清大畢業典禮、林青霞。（圖／記者陳凱力攝）

▲清華大學明天即將舉行畢業典禮，典禮中邀請來賓林青霞致詞。（圖／記者陳凱力攝，下同）

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面對畢業生好奇林青霞與清大之間的連結，校長高為元解釋，因為林青霞的人生經歷能為年輕人提供啟示，相比企業成功人士，更能激勵學生，所以高校長親自出馬，邀請一代巨星蒞臨為畢業生致詞。

而《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪清大，在校園內隨機採訪了幾位身著畢業服正在拍照的畢業生。學生普遍不認識林青霞，少數幾位雖回答「認識」，但也坦言「只聽說過名字」、「大概知道她長怎樣」、「沒看過她的作品」，被問到知道「林青霞」所代表的意義時，學生則說，大概就是「很紅很紅，爸爸媽媽們都很喜歡的程度」。

▲▼清大畢業典禮、林青霞。（圖／記者陳凱力攝）

▲清華大學明天即將舉行畢典，今天有不少畢業生都在校園內拍照留念。

民國62年開始活躍於影壇林青霞，是台灣60到90年代的不敗女神，只可惜今年的大學畢業生在林青霞息影後將近7年才出生，而研究所雖然早出生幾年，但是也普遍不認識這位紅極一時的女神始祖。

但不少學生都說，聽到父母親告知，才知道學校畢業典禮當天邀請到林青霞，畢業生說，爸爸媽媽很興奮也很驚訝，還說「有林青霞，那明天我們也要參加畢業典禮」。

▲第60屆金馬獎星光大道，終身成就獎林青霞。（圖／記者李毓康攝）

▲▼林青霞是台灣60到90年代的不敗女神。（圖／記者李毓康攝、資料照）

▲▼林青霞 。（圖／記者林映妤攝攝）

雖然有畢業生認為林青霞與清大的連結度太低，但也有學生認為，相較科技業或是企業家等成功知名人士，同學對於林青霞幾乎不認識，反而更好奇明天林青霞的致詞內容，學生猜測，應該與她本身勵志、溫暖的故事有關。

今日校園中也有不少遠道而來的家長陪同孩子在校園內拍照，對於邀請林青霞一事，爸爸媽媽坦言很意外，有的家長覺得很高興，也有家長反應平平，認為林青霞與清大學生沒什麼淵源，但不論來賓是誰，畢業典禮的重點應該還是畢業生。

▲▼清大畢業典禮、林青霞。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼畢業生在校園各個角落拍照留念。

▲▼清大畢業典禮、林青霞。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼清大畢業典禮、林青霞。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼清大畢業典禮、林青霞。（圖／記者陳凱力攝）

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