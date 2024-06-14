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雲林律師洩密助詐騙集團！手機資訊露餡...法務人員遭收押

▲雲林地檢署。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林地檢署偵辦網路投資暨虛擬貨幣詐騙案，偵辦過程中更發現詐團委任律師疑涉洩密。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林地檢署偵辦網路投資暨虛擬貨幣詐騙案，查出高雄林園分局洪姓、陳姓兩名警員涉案，偵辦過程中更發現詐團委任律師疑涉洩密，不僅3名律師、助理、法務人員遭拘提，一名法務人員更遭收押。檢方今說明指在偵查過程中，意外發現不同當事人委任的律師，透過集團的首腦傳遞案情，讓當事各方有串證之虞，已涉刑法132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密罪。

雲林地檢署檢察官段可芳偵辦一起詐騙集團案，有多名被告涉案，檢方偵辦過程中，對部分被告進行搜索時，從查扣之手機對話中，發現有數位委任律師疑涉洩密。主任檢察官朱啟仁指出，委任律師利用偵查庭出庭期間，獲取相關案情，再透露給詐騙集團相關法務人員，再居間串證，已涉及非公務人員洩密。

雲林檢警於6月11日至6處律師事務所搜索，拘提或通知陳男、林女、鄭女等3名律師、黃姓女助理及安姓法務人員，訊後認為安、陳嫌刑法132條第3項洩漏國防以外秘密罪、《洗錢防制法》等罪嫌，其中安姓法務人員並無律師證書，卻意圖營利辦理訴訟涉違反《律師法》。安姓人員被以逃亡、勾串之虞聲押獲准，陳律師20萬元、鄭姓、林姓律師分獲2萬元、15萬元交保，黃助理則請回。

律師林金揚指出，受委任律師在案件偵查中，只能與委任的當事人談論案情，不得將案情洩露給同案的關係人，遇當事人利害衝突時更須迴避，他舉例，兩人以上犯同一案件，因當事的各方在同一案件中有利害衝突關係，包括串證、扛罪等利害關係，亦不得委任同一律師辯護，也不得將案情透露給任何一方。

另，資深檢察官亦透露，律師有閱卷權或偵查期間出庭旁聽，甚至可影印相關卷宗，很容易掌握更多案情，但偵辦律師洩密過程並不容易，多半是從被告手機或文件資料發現共犯相關訊息，再一路追查出來，所以很多相關密件早被銷毀；能被查獲只是少數。

 ►聽Podcast #我在案發現場

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