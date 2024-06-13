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林青霞受邀畢典致詞　清大畢業生不識女神始祖：是哪位？

▲第60屆金馬獎星光大道，終身成就獎林青霞。（圖／記者李毓康攝）

▲林青霞受清大邀請出席畢典致詞，畢業生們紛紛詢問她是誰。（資料圖／記者李毓康攝）

記者陳凱力／新竹報導

清華大學將於本週六（6月15日）舉行畢業典禮，並邀請著名影星林青霞致詞。然而，這一消息引起了許多畢業生的困惑，不少人對林青霞的名字感到陌生。

據悉，林青霞是由校長高為元親自邀請，她曾獲香港大學榮譽博士，在影壇具有重要地位，雖然與林青霞如日中天的年代差了將近兩個世代，但高為元認為，林青霞的人生經歷能為年輕人提供啟示，相比企業成功人士，更能激勵學生。

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▲第60屆金馬獎星光大道，終身成就獎林青霞。（圖／記者李毓康攝）

▲林青霞於民國62-83年活躍於台灣影視，演出許多膾炙人口的作品。

林青霞是台灣第一代女神，從民國62年開始活躍於影壇，有許多成名代表作，81年紅透全台的《東方不敗》上映，2年後林青霞宣布結婚息影，從此走入家庭，而將近8年以後，這一屆的大四畢業生才剛剛出生，也難怪畢業生紛紛詢問「她是誰」。

畢業生不熟悉，但畢業生的父母親、爺爺奶奶一定不陌生，甚至林青霞可能還是爺爺當年的夢中情人，難怪學生戲稱，校長邀請林青霞是為了「鼓勵家長踴躍出席畢業典禮」。

校方表示，林青霞曾是一代巨星，並於今年3月獲得台灣金馬獎終身成就獎，她在影壇的地位無庸置疑。林青霞年輕時的從影過程也十分艱辛，校方希望通過她的經歷來啟發和提醒畢業生。

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