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開南大學畢業典禮　「烏茲別克交換生+父子檔畢業生」同迎新旅程

▲開南大學畢業典禮

▲林玥秀校長頒發畢業證書，並進行撥穗儀式。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

開南大學8日舉辦「開心閃耀‧南忘與你」113年畢業典禮。顏志光董事長表示，希望學生們畢業後，能實踐開南「企業家的精神」，承擔風險，努力往前邁進。林玥秀校長以虛心學習終身成長、探索未來保持熱情、擁抱自行創業的挑戰、花點時間探索人生，以及懂得感恩等五個方向，叮嚀畢業生多學習，未來順利成功。

開南大學表示，近年來，校方國際化有成，烏茲別克交換生Katdee跟Marjona上台接受撥穗，體驗台式畢業的喜悅；而有著藝人身份，在形象學程就讀的蘇小軒，這幾年在演藝界有著優秀的表現，她也代表進修部全體畢業生相互撥穗及祝福，踏上畢業旅程。

▲開南大學畢業典禮

▲法律系碩士在職專班蔡宗律，與法律系兒子蔡承鈞一起畢業

這次的畢業生名冊中，學行兼優之獎項計有智育獎、服務獎、勤學向陽獎、體育獎等4種獎項。其中法律系在職專班碩士班蔡宗律，專攻刑法，從開南商工到開南大學，一路以「開南人」讀書學習為榮，後又鼓勵兒子蔡承鈞一起念開南法律，今日畢業典禮「父子檔」畢業，堪稱開南典範。

▲開南大學畢業典禮

▲烏茲別克交換生Katdee(左)跟Marjona上台接受撥穗

開南大學典禮依序由校長及六院院長們，頒發碩士班與大學部學生們畢業證書，並進行撥穗儀式。畢業生們接受師長們的恭賀與祝福，四年同窗好友也互相勉勵，一起帶著期望與感激的心，迎向人生新旅程。包括：開南大學葉哲正榮譽董事長、顏志光董事長、教育部葉丙成次長、桃園市王明鉅副市長、立法院萬美玲立法委員等人士出席。

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