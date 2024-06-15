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花蓮玉里警溫馨過節！志工媽媽1人1道「手路菜」慰辛苦

▲▼花蓮縣警察局玉里分局舉辦警察節慶祝大會。（圖／玉里警分局提供，下同）

▲▼花蓮縣警察局玉里分局舉辦警察節慶祝大會。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局14日舉辦警察節慶祝大會，玉里警察志工中隊長鍾素政為感謝員警同仁平日戮力執行治安、交通及為民服務工作，默默號召志工媽媽們端出一人一項手路菜，並在警察節前夕與執勤員警共進午餐，慰勞大家辛勞，一時間分局充滿濃濃媽媽味，員警們直呼好溫暖、好有過節的氛圍！

▲▼花蓮縣警察局玉里分局舉辦警察節慶祝大會。（圖／玉里警分局提供，下同）

志工中隊長鍾素政表示，每日在派出所執勤的警察志工，發現派出所同仁24小時日夜交替輪班工作，常因處理突發事件而致加飲食都不正常，有感於警察節即將到來，便號召志工媽媽一人一項菜與同仁一同用餐。

▲▼花蓮縣警察局玉里分局舉辦警察節慶祝大會。（圖／玉里警分局提供，下同）

志工媽媽們端出一人一項手路菜，並在警察節前夕與執勤員警共進午餐，慰勞大家辛勞。

志工媽媽各端出自身拿手絕活：白斬雞、客家小炒、涼拌洋蔥、炒竹筍 、炸南瓜、芋頭丸、珍珠丸、酸菜炒大腸、大白蝦、涼拌木耳、麻婆豆腐、各式青菜、紅燒肉、炒米粉、蘿蔔丸仔湯、剝皮辣椒苦瓜雞湯還有甜點（仙草、米苔目）及南瓜包，讓勤務繁忙的員警也能在上班時段享用到「媽媽的味道」。另外也在餐會中邀請警友會主任蔡榮興前來頒發破案獎金，感謝同仁平時的辛勞，也期許同仁持續打擊犯罪為這社會來努力。

▲▼花蓮縣警察局玉里分局舉辦警察節慶祝大會。（圖／玉里警分局提供，下同）

頒發破案獎金，感謝同仁平時的辛勞。

玉里分局長黃靖堯表示，感謝警察志工中隊、警友會長期對分局的支持與付出，員警24小時日夜執勤，即使重要節日仍堅守崗位；本次志工媽媽們在警察節前夕端出美味的佳餚讓執勤員警感受過節的氣氛，除了暖胃更加暖心！
 

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