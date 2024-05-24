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粽是友你　台南市消防之友會第六辦事處端午慰勞活動圓滿成功

▲台南市消防之友會第六辦事處於24日上午10時30分，在第六救災救護大隊駐地舉辦了一場「粽是友你」的端午節慰勞活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第六辦事處於24日上午10時30分，在第六救災救護大隊駐地舉辦了一場「粽是友你」的端午節慰勞活動。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

在端午節來臨前夕，為體恤消防夥伴們在節平時辛勞及節日期間堅守崗位，台南市消防之友會第六辦事處於24日上午10時30分，在第六救災救護大隊駐地舉辦了一場「粽是友你」的端午節慰勞活動。

現場由第六救災救護大隊長邱淵明及處長謝志仁偕同所屬消防幹部同仁出席此次活動，為所有辛苦第一線執勤的人員加油打氣，感謝他們的無私奉獻並送上慰問品，表達對他們的敬意與關懷。

此次活動每位消防人員都能收到了兩粒象徵平安和健康的好事粽，其代表的不外乎是祝福同仁在消防工作上能「出勤平安」及「身心健康」，讓活動現場充滿濃厚的溫馨氣氛。大隊長邱淵明在活動中表示：「非常感謝處長及第六辦事處所屬成員對消防工作的高度重視及大力支持。特別辦理本次慰勞活動，讓我們感受到社會各界對我們的關心，也是對我們消防團隊的激勵。」

台南市消防局局長李明峯表示：「非常感謝台南市消防之友會第六辦事處的持續支持與關懷。消防之友會自2018年成立以來，無論是消防車輛捐贈、救災救護器材添購，還是同仁福利保障方面，都走在前列。此次端午節慰勞活動，不僅讓我們感受到濃濃的節日溫情，也進一步激勵了我們全體消防員繼續為市民安全奮鬥的決心。」

市長黃偉哲表示：「粽事友你」這句話深刻地表達了我們對消防員的感激之情。他們就像粽子一樣，緊緊地包覆著我們城市的安全和幸福，總是在市民最需要的時候出現在身邊給予援助。而消友會成員能在端午節前夕以粽子為媒介，慰勞消防同仁給他們溫暖及肯定，再再顯示出消防與民眾團結一心，共同維護社會安全之精神。

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