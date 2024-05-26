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展現震後團結力！花蓮表揚女力楷模+幸福3代同堂　場面溫馨感人

▲▼女力楷模點亮獎暨三代同堂律動嘉年華，場面充滿溫馨與歡樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲女力楷模點亮獎暨三代同堂律動嘉年華，場面充滿溫馨與歡樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣政府運用公益彩券盈餘分配基金補助本縣玉里鎮婦女會，25日在玉里高中活動中心公私協力舉辦2024年『榛情傳愛＊點亮幸福文化在巷子裡』頒發女力楷模點亮獎暨三代同堂律動嘉年華，場面充滿溫馨與歡樂。

花蓮縣政府表示，這次0403地震震撼全台，地震的能量也震出了花蓮人的團結力量，再次感謝所有花蓮的家人們，從這次災害中，我們看到花蓮人自助、人助、天助，謝謝所有勇敢的花蓮人，以及堅韌的花蓮人，花蓮重建之路很漫長，感謝每個給予協助的人。也祝福溫馨的五月，每位媽媽們母親節快樂！

▲▼女力楷模點亮獎暨三代同堂律動嘉年華，場面充滿溫馨與歡樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

受表揚的有老人會推薦的模範母親吳新美、中城里母女高素雲、王曼玲，啟模里婆媳鍾李素珠、謝秀純，永昌里父女楊高基、楊惠媖與母女陳石金、陳春花，國武里姊妹曾玉英、曾桂欄，泰昌里婆媳林玉霞、葉惠君，源城里婆媳張淑子、范姜貴英，長良里母女陳桂升、蘇秀平，觀音里母女曾阿妹、陳燕，春日里婆媳羅秀鳳、宋宜珊，三民里母女吳玉英、江桂真，大禹里婆媳劉素珠、吳鳳珠等13對受表揚者。

▲▼女力楷模點亮獎暨三代同堂律動嘉年華，場面充滿溫馨與歡樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

其中永昌里推薦的陳石金女士現年 96 歲，子女均已成家立業、兒孫滿堂，有人擔任教職、有人效力警界、有人創業、有人退休仍擔任志工，個個事業有成。陳女士待人親切慈祥、熱心公益、教育子女有成，是位令人尊敬的長者、人母表率，堪為鄰里稱讚推崇。

▲▼女力楷模點亮獎暨三代同堂律動嘉年華，場面充滿溫馨與歡樂。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲為慶祝溫馨母親節，邀請張寶珠老師教傳授在地美食-醃製五香鹹豬肉。

又為鼓勵及培力社區婦女參與公共事務，讓婦女能夠學習公共生活及領導決策，特別表揚葉惠蘭等32位在婦女團體中運用本身不同領域的專長投入組織運作，都是服務超過10年以上的環保志工、愛心導護志工、老人會志工、醫療單位志工、玉溪農會志工等，期望能夠讓更多年輕一輩的女性加入社區公共事務及活動的籌畫與參與。

為慶祝溫馨五月母親節，邀請張寶珠老師教傳授在地美食-醃製五香鹹豬肉；姊妹們都認真地聽從老師的專業指導，成功完成作品與家人分享。結束後從靜態活動改為動態活動-三代同堂趣味競賽，有薪火相傳、腦力激盪及一桿進洞等4項活動，並邀請家扶中心、中城國小及玉里國小的小朋友組隊，讓姊妹與其家人共度美好的週六時光。
 

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