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友愛市場自治會情深意粽　連兩年贈百粽慰勞南消第七大隊

▲台南市友愛公有零售市場自治會，感念消防弟兄在端午連假期間辛苦執勤，特贈160顆肉粽至台南市消防局第七大隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市友愛公有零售市場自治會，感念消防弟兄在端午連假期間辛苦執勤，特贈160顆肉粽至台南市消防局第七大隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午佳節將至，台南市友愛公有零售市場自治會，感念消防弟兄在端午連假期間辛苦執勤，特贈160顆肉粽至台南市消防局第七大隊，相較去年更加碼60顆，讓第七大隊當日所有上班人員皆能享用熱騰騰的粽子，友愛市場自治會以行動來向偉大的消防員致上最高敬意。

▲台南市友愛公有零售市場自治會，感念消防弟兄在端午連假期間辛苦執勤，特贈160顆肉粽至台南市消防局第七大隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

友愛公有零售市場自治會表示，消防員的工作沒有假期，即使在連假期間，他們也要隨時待命，因為意外無法預測，火警鈴隨時可能響起。除了日常救災救護的勤務，消防員更運用創意來向民眾宣導正確的消防知識，以及專業的安檢小組來檢查場所的消防設備，守護著台南市民的安全。因為有消防員無私奉獻及勇敢無畏的精神，台南市民才能平安放心來享受假期，有鑑於對消防員的尊敬日益增加，今年自治會加碼贈送160粒肉粽來慰勞第七大隊的消防人員。

第七大隊大隊長石家源表示，衷心感謝台南市友愛公有零售市場自治會，用粽子來溫暖消防員的胃，也溫暖消防員的心，也提醒民眾每年5月到11月已是台灣防汛期，應提早做好防災工作。

▲台南市友愛公有零售市場自治會，感念消防弟兄在端午連假期間辛苦執勤，特贈160顆肉粽至台南市消防局第七大隊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局會是台南市民最堅強的後盾，期望能藉友愛市場自治會此舉拋磚引玉，讓社會上更多人關心消防員的辛勞，感謝自治會對於第七大隊的愛護，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間。

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