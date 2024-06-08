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花蓮市公所端午送愛！市長親贈肉粽　助近千弱勢家戶享溫馨

▲▼花蓮市長魏嘉彥拜訪獨居長者和低收入家庭贈送肉粽，表達關懷並預祝端午佳節愉快。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥拜訪獨居長者和低收入家庭贈送肉粽，表達關懷並預祝端午佳節愉快。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

端午佳節即將到來，花蓮市公所延續過去多年的關懷腳步，發送應景的肉粽給獨居長者、低收入戶、東區老人之家以及花蓮縣、市老人會的長輩，讓市區內數量總計近千的弱勢家戶以及長者感受到過節的氛圍。

▲▼花蓮市長魏嘉彥拜訪獨居長者和低收入家庭贈送肉粽，表達關懷並預祝端午佳節愉快。（圖／花蓮市公所提供，下同）

市長魏嘉彥日前特地前往國華里，拜訪獨居長者和低收入家庭，也分別至東區老人之家、花蓮縣及花蓮市老人會，將準備好的肉粽分別送出，並表達關懷心意，也預祝大家端午佳節愉快。

▲▼花蓮市長魏嘉彥拜訪獨居長者和低收入家庭贈送肉粽，表達關懷並預祝端午佳節愉快。（圖／花蓮市公所提供，下同）

獨自住在國華里的林爺爺，今年65歲，一生未婚無子女。林爺爺一年多前小中風，領有肢體障礙中度的身心障礙證明，目前身體狀況欠佳；另外一家王姓低收入戶家中4兄妹都有中度智能障礙，全家收入來源僅能依靠低收入戶補助款，生活相當拮据。

▲▼花蓮市長魏嘉彥拜訪獨居長者和低收入家庭贈送肉粽，表達關懷並預祝端午佳節愉快。（圖／花蓮市公所提供，下同）

花蓮市今年總計送出1002份的肉粽禮盒及250顆的粽子。

東區老人之家主任宋冀寧與長輩朋友們都熱情歡迎魏市長的到來，宋冀寧表示，不論是春節、端午節或是各大節慶，來自魏市長的關心問候從未缺席，因此住民們都相當期待，東老也將持續攜手花蓮市公所，為長者們提供最好的照護與生活品質。

花蓮市今年送出的愛心粽包括東區老人之家的長者97份，低收入戶有697份、獨居長者則有208份，花蓮縣老人會150顆、花蓮市老人會100顆，總計已送出1002份的肉粽禮盒及250顆的粽子。

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