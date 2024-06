冤案平反蘇建和「53歲首次參加畢業典禮」　完成東吳人權碩士學程

▲東吳大學舉行畢業典禮,蘇建和(圖右)擔任東吳人權碩士班的領證代表。(圖/東吳大學提供)

記者許敏溶/台北報導

東吳大學今、明(8、9日)兩天舉行112學年畢業典禮,共有近2487人完成學業。其中19歲時無端捲進殺人案,被羈押長達11年的蘇建和,今年擔任東吳人權碩士班的畢業代表。53歲的蘇建和表示,自己比較坎坷,今天是有生以來第一次參加畢業典禮,心情有些緊張,非常感謝東吳人權碩士學程師長,希望畢業後可更緊密的結合人權的理論與實務,幫助台灣朝向更加民主人權法治的社會邁進。

東吳大學今起一連兩天共舉辦四場次畢業典禮,將有2487名學士、255位碩士、8位博士完成學業,可容納近九百人的大禮堂一位難求。校方搬出由人工智慧撰寫程式的拉霸機,除了讓畢業生抽美食折價券之外,機台更藏彩蛋,待機時會用google小姐的聲音說流行語,「大小姐,It's time to go to 拉霸機,如果現在還不來拉霸機的話,我就要跳舞了,呀勒呀勒」,內容笑翻畢業生。

▲東吳大學畢業典禮上,校方推出人工智慧拉霸機,大玩晚安大小姐流行梗。(圖/東吳大學提供)

東吳大學校長詹乾隆在致詞時,以「彈性應變、多元學習、創造價值」等12字箴言勉勵畢業生,並指現今人工智慧、生成式AI正夯,不論在教育現場或職場都造成莫大影響,詹乾隆並引用輝達執行長黃仁勳的話勉勵學生,「要試著去追逐獵物,否則你自己就會成為獵物」。

詹乾隆也說,外部環境的變化劇烈,未來同時也充滿機會,如何順應環境、創造價值很重要,期許學生昇華知識、持續探索、專業學習,成為全方位人才,但也不忘保持謙虛的態度,共同創造團體價值。

特別的是,冤案平反者蘇建和今天也現身東吳畢業典禮,擔任人權碩士班的領證代表。蘇建和19歲時無端捲進殺人案,被羈押長達11年,纏訟21年,平反後的蘇建和投身NGO組織工作,曾服務於人本教育基金會、台灣人權促進會以及司法改革基金會,但發現自己缺乏人權理論知識背景,因此進入東吳大學人權碩士班就讀,修課期間努力不懈,與教師和同學都相處非常融洽。

蘇建和表示,因為自己的青春歲月比較坎坷,53歲的他是有生以來第一次參加畢業典禮,心情難免有些緊張,非常感謝東吳人權碩士學程的師長,希望自己畢業後可以更緊密的結合人權的理論與實務,幫助台灣朝向更加民主人權法治的社會邁進。