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冤案平反蘇建和「53歲首次參加畢業典禮」　完成東吳人權碩士學程

▲▼東吳大學舉行畢業典禮，蘇建和（右）為東吳人權碩士班的領證代表。（圖／東吳大學提供）

▲東吳大學舉行畢業典禮，蘇建和（圖右）擔任東吳人權碩士班的領證代表。（圖／東吳大學提供）

記者許敏溶／台北報導

東吳大學今、明（8、9日）兩天舉行112學年畢業典禮，共有近2487人完成學業。其中19歲時無端捲進殺人案，被羈押長達11年的蘇建和，今年擔任東吳人權碩士班的畢業代表。53歲的蘇建和表示，自己比較坎坷，今天是有生以來第一次參加畢業典禮，心情有些緊張，非常感謝東吳人權碩士學程師長，希望畢業後可更緊密的結合人權的理論與實務，幫助台灣朝向更加民主人權法治的社會邁進。

東吳大學今起一連兩天共舉辦四場次畢業典禮，將有2487名學士、255位碩士、8位博士完成學業，可容納近九百人的大禮堂一位難求。校方搬出由人工智慧撰寫程式的拉霸機，除了讓畢業生抽美食折價券之外，機台更藏彩蛋，待機時會用google小姐的聲音說流行語，「大小姐，It's time to go to 拉霸機，如果現在還不來拉霸機的話，我就要跳舞了，呀勒呀勒」，內容笑翻畢業生。

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▲▼東吳大學舉行畢業典禮，蘇建和（右）為東吳人權碩士班的領證代表。（圖／東吳大學提供）

▲東吳大學畢業典禮上，校方推出人工智慧拉霸機，大玩晚安大小姐流行梗。（圖／東吳大學提供）

東吳大學校長詹乾隆在致詞時，以「彈性應變、多元學習、創造價值」等12字箴言勉勵畢業生，並指現今人工智慧、生成式AI正夯，不論在教育現場或職場都造成莫大影響，詹乾隆並引用輝達執行長黃仁勳的話勉勵學生，「要試著去追逐獵物，否則你自己就會成為獵物」。

詹乾隆也說，外部環境的變化劇烈，未來同時也充滿機會，如何順應環境、創造價值很重要，期許學生昇華知識、持續探索、專業學習，成為全方位人才，但也不忘保持謙虛的態度，共同創造團體價值。

特別的是，冤案平反者蘇建和今天也現身東吳畢業典禮，擔任人權碩士班的領證代表。蘇建和19歲時無端捲進殺人案，被羈押長達11年，纏訟21年，平反後的蘇建和投身NGO組織工作，曾服務於人本教育基金會、台灣人權促進會以及司法改革基金會，但發現自己缺乏人權理論知識背景，因此進入東吳大學人權碩士班就讀，修課期間努力不懈，與教師和同學都相處非常融洽。

蘇建和表示，因為自己的青春歲月比較坎坷，53歲的他是有生以來第一次參加畢業典禮，心情難免有些緊張，非常感謝東吳人權碩士學程的師長，希望自己畢業後可以更緊密的結合人權的理論與實務，幫助台灣朝向更加民主人權法治的社會邁進。

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