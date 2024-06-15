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私壇合婚媽祖慘了！台南民政局出手　武玄壇「確認是違建」

▲▼台南玉旨武玄壇合婚媽祖風波。（圖／翻攝臉書、記者林東良翻攝）

▲台南玉旨武玄壇11日遭當地里長、警察單位查訪，確認建物增建部分屬違建。（圖／翻攝臉書、記者林東良翻攝）

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南仁德私壇「玉旨武玄壇」日前鬧出合婚爭議，發布文宣稱供俸的文衡聖帝將與鹿耳門天后宮媽祖「合婚」，還自行將媽祖冠上夫姓稱「天上關聖母」，引爆輿論反彈，武玄壇因此遭撻伐起底，甚至還陷入違建、逃漏稅風波。台南民政局也回應，將移請相關單位進行查處。

台南市民政局表示，日前該私壇前往鹿耳門天后宮參香活動引發各界關心，憲法保障宗教自由，政府向來尊重宗教信仰文化，本次私人神壇進香引發之爭議，屬寺廟間之私人事務，仍呼籲各方應互相尊重，共同維持良好宗教文化。

而關於該私壇，民政局調查後確認武玄壇是未立案的宗教場所，仁德區公所已於11日下午會同里長、警察單位前往勘查，該地址為營業中登記立案工廠，且內部有機具設備，建築物增建部分屬違建，將請區公所予以查報，另初步勘查現場訂有法事收費價目表，後續將移請稅務單位查處是否有逃漏稅情事。

民政局強調，為有效控管未立案宗教場所、輔導正常發展及加強公共安全，民政局訂有「台南市未立案宗教場所輔導要點」作為執行依據。如發生噪音污染、空氣污染、占用道路或防火巷、建築物違規使用或搭蓋違建等違法情事，經區公所訪查或民眾檢舉，即由各目的事業主管機關依法查處，輔導與查察雙管齊下，維護居民公共安全並保有良好宗教文化。

▲台南市議員邱昭勝市政總質詢時，指該神壇炒聲量炒過頭，民政局長姜淋煌回應表示，武玄壇並未立案，現在也遭檢舉違建、逃漏稅，後續將依法查處。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲武玄壇合婚海報遭鹿耳門天后宮發聲明駁斥。（圖／記者林東良翻攝）

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