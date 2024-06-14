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行銷台南芒果增創意巧思　黃偉哲推出彩虹包「芒果寶盒」

▲台南市政府推出綜合芒果寶盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，14日起開始預購，黃偉哲市長說能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府推出綜合芒果寶盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，14日起開始預購，黃偉哲市長說能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南是全國芒果最大產區，所生產芒果不僅品質優、甜度高且具獨特的香氣，除熱銷到日本、韓國、新加坡等國外地區，也是國內民眾夏季自用送禮的首選，台南市長黃偉哲發揮巧思，推出彩虹包「芒果寶盒」。

▲台南市政府推出綜合芒果寶盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，14日起開始預購，黃偉哲市長說能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每年6月至7月的芒果季，常見品種就有10多種，台南市政府今年發揮巧思，特別規劃一款綜合芒果寶盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，14日起開始預購，能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。

▲台南市政府推出綜合芒果寶盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，14日起開始預購，黃偉哲市長說能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南是芒果的故鄉，產量占全國的1/2以上，一直以來對芒果的內外銷都賣得很好，因此想要更增加銷量就要增添一些巧思，今年特別結合各種品種組合成芒果寶盒，各色各樣芒果視覺上美不勝收，而且又好吃；另外，外包裝上跟傳統的藍、綠、紅條紋的「笳芷袋」結合，成為加值袋的彩虹包，到目前為止有許多國內外民眾表示驚艷，反應很好，未來市政府還會加碼推出更多優質台南水果，用多元方式來行銷台南農特產品。

▲台南市政府推出綜合芒果寶盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，14日起開始預購，黃偉哲市長說能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，台南芒果品種眾多，每年6至7月為芒果季，過去一般芒果禮盒大多只有單一品種的芒果，台南市最新推出的芒果寶盒，則會依採收時間，隨機混合愛文、西施、海頓、烏香、萬清香、玉文、蜜芒、金煌等其中3、4種芒果，構想主要來自台南市長黃偉哲的創意發想，結合台南400、台南的古蹟、後壁笳芷袋等，展現台南人的熱情好客，成為最具有台南味的芒果禮盒。

▲台南市政府推出綜合芒果寶盒，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，14日起開始預購，黃偉哲市長說能一次滿足消費者品嘗不同風味精品芒果的需求。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，禮盒外包裝以「台南特有種」為意象，採笳芷袋的藍、綠、紅條紋為主視覺，加上赤崁樓、安平古堡等台南知名古蹟景點，以及文旦、鳳梨、芒果、火龍果、哈蜜瓜等台南水果，側邊也印有台南400圖騰。

台南市農產運銷公司總經理楊弘義表示，芒果寶盒以把關最嚴格的日本訂定規格製作，運送過程不用擔心芒果會受到碰撞傷，即日起開放預購，但須提早4個工作天預備，民眾也可以100元加購笳芷袋。

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