台南觀亭街水淹大腿！住戶怒：20年沒這樣　建商堵排水...市府開罰

記者林東良／台南報導

受西南風影響，台南連日降下間歇性大雨，台南市中西區觀亭街從端午節過後逢雨必淹，瞬間強降雨造成排水溝宣洩不及，導致道路淹水，甚至淹入屋內，連大樓地下停車場停放機車全泡水，赤崁里長陳永菁表示，中成路建商進行飯店大樓工程，唯一排水系統遭堵住，無法順利排水入箱涵，至少60多戶受害飽受淹水之苦。

▲台南市中西區觀亭街從端午節過後逢雨必淹，瞬間強降雨造成排水溝宣洩不及，導致道路淹水，甚至淹浸屋內，連大樓地下室停車場停放機車全泡水台南市觀亭街住戶苦不堪言。（圖／記者林東良翻攝，下同）

赤崁里長陳永菁表示，以前觀亭街附近從不淹水，但從今年端午節過後卻逢雨必淹，尤其是台南連日降下間歇性大雨，一下子整條觀亭街成了「水路」，水淹到小腿以上，甚至一度淹到大腿，居民外出只能涉水而過，而淹水流入民宅損毀家具，還流入大樓地下停車場，造成停放的住戶機車泡水，積水來不及清除，又重新淹水，已經讓居民忍無可忍。住戶也說，住在這裡很久，「20多年來從沒這樣過」。

陳永菁里長說明表示，以前觀亭街附近從不淹水，因有排水溝可以將雨水導流向排水箱涵，但自從中成路有興建飯店工程，因施工單位將原排水溝堵住後，雨水無法順利排入箱涵才造成嚴重淹水。

陳永菁里長說明指出，因地下排溝原在民宅土地地下，該業者買下該片土地要興建飯店大樓，因排水溝在業者所買土地範圍，如保留該排水溝會影響建築容積率，所以業者在開挖地基施工時，即「堵住」該排水溝，業者並表示如要保留排水溝就要徵收其土地。

陳永菁里長說，13日她邀請市府工務局、水利局來現場會勘，最後決議在此事尚未解決前，業者承諾如有下大雨有積水，他們留守人員會協助啟動抽水機將積水抽到排水箱涵內，避免再次淹水，但14日凌晨又下起大雨，她特地起床跑去工地查看，發現業者根本沒有履行承諾啟動抽水機抽水，也再次造成觀亭街附近大淹水，且工地主任向居民放話，叫他們不要到處講。陳永菁里長希望市府相關單位能出面處理，要求業者停工協調處理，解決民怨。

針對台南市中西區中成路建築工地施作擋土措施，施作泥漿流入既有水路造成阻塞，造成觀音街、中成路等淹水，工務局14日上午7時40分左右獲報，立即到現場要求建設公司先開挖既有排水路抒導水流，水利局同時起動5台抽水機抽水至成功路，於上午8時30分許消除積水，恢復道路通行。工務局也依建築法規定處罰建商，併勒令停工。