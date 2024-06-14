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解決缺工問題　台南永康就業中心連辦3場企業宣導會

▲勞動部勞動力發展署南分署永康就業中心特別於13日及14日與永康工業區、新市工業區及南部科學園區辦理三場「就業措施及勞動資源宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署南分署永康就業中心特別於13日及14日與永康工業區、新市工業區及南部科學園區辦理三場「就業措施及勞動資源宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有鑑於各產業面臨大缺工潮，雇主對於職缺招募及人才留用的議題關注度提升，勞動部勞動力發展署南分署永康就業中心特別於13日及14日與永康工業區、新市工業區及南部科學園區辦理三場「就業措施及勞動資源宣導活動」，將勞動部多樣化的就業促進工具分享給雇主。

其中並針對青年、婦女及中高齡壯世代特別介紹說明，協助雇主瞭解相關就業促進工具，讓產官合作，共創雙贏，活動共有超過40家企業72位人資主管與會，現場反應熱絡。

▲勞動部勞動力發展署南分署永康就業中心特別於13日及14日與永康工業區、新市工業區及南部科學園區辦理三場「就業措施及勞動資源宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）
為積極解決缺工問題，並提升企業進用誘因，13日兩場宣導活動分別於永康產業園區服務中心及新市工業區管理發展協會辦理，由兩工業區理事長王志剛、楊士震及服務中心主任楊芳茂一起號召轄內廠商參與，14日由南管局邀請南科園區廠商與會，由永康就業中心提供企業全方位解決方案，針對各類就業促進工具，提出「助壯世代返職場」、「助婦女職場發亮」、「指青年就業方向」及「減企業營運負擔」四大策略，協助勞資雙方在媒合過程中，都能取得政府的資源有效運用。

永康就業中心李奇玫主任表示，目前勞動部的就業工具種類非常豐富，針對不同的對象都有涵蓋到的策略，例如因應轄區人口高齡化，很多雇主都關心如何有效協助中高齡者重返職場或繼續就業，而目前有「55Plus壯世代就業促進措施」，只要雇主願意進用55歲以上，或45歲以上依法退休者，並提供彈性工時、家庭照顧措施、專屬教育訓練等方案，就可以領取每人每個月3千元的職場支持輔導費用，最長12個月，而針對已退休、待退休的員工，勞動部也有最高25萬8千元的補助等著雇主申請。

▲勞動部勞動力發展署南分署永康就業中心特別於13日及14日與永康工業區、新市工業區及南部科學園區辦理三場「就業措施及勞動資源宣導活動」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而除了中高齡壯世代外，婦女也是重要的勞動力來源，目前「婦女再就業計畫」即針對因家庭因素退出職場180日以上婦女重返職場，只要雇主願意針對婦女規劃調整工時的職缺，也能領取每人每個月3千元的津貼，最長12個月；而針對青年部分，也鼓勵雇主申請「青年就業旗艦計畫」或「青年就業領航計畫」，透過讓青年直接進入職場就業，讓青年在做中學，除了培養職場硬實力外，雇主也能領取訓練指導費最高每人5萬4千元。

李奇玫主任表示，目前企業除了在各自的專業領域內競爭激烈，如何在勞動市場內招攬優質人才亦是至關緊要的關鍵，而如何善用政府資源，就是企業是否能取得優勢的決勝點。永康就業中心為了讓更多企業能瞭解計畫內容，首次主動出擊，與轄區內工商團體結合，藉由與雇主座談的形式行銷中心各類計畫，希望能協助雇主有效運用資源，也同時幫助更多民眾進入職場上工。各計畫相關的資訊可上「台灣就業通」網站，或撥打永康就業中心電話洽詢06-2038560。

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