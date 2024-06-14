南韓上百機關接炸彈客「恐攻預告信」　仁川機場、大學醫院急搜索

▲南韓仁川國際機場單位收到有關爆裂物的恐攻預告信。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓14日上午有100多個公共機關收到炸彈威脅的恐攻預告郵件，包括仁川機場單位、釜山大學和釜山大學醫院以及蔚山大學醫院等，皆有警力前往展開緊急搜索，不過目前各個地點都未發現爆裂物，將持續保持警戒。

根據韓聯社、News1等韓媒報導，南韓全國100多個公共機關14日上午開始陸續收到這些電子郵件，內容是以英文寫成，聲稱「在建築物內設置了爆裂物」，引發各地警察和消防部門的高度警戒。

仁川機場失物招領中心職員上午9時35分左右向機場警察報案稱，單位收到了宣稱「已設置多枚爆炸物」、「爆炸裝置即將在上午作響」等恐攻預告的電子郵件。警方立即展開搜查，但並未發現可疑的爆裂物，目前正在調查發送信件的IP位置。

除機場之外，釜山大學也收到恐嚇信，上午10時30分左右在校園開始展開全面性搜索，一共投入了50多名警察、消防員和職員等人力。釜山大學醫院也動員了超過150名警察和醫院職員進行檢查。然而，經過仔細搜索，兩地均未發現爆炸物，但當局仍然保持著高度戒備狀態。

慶尚南道道廳（地方政府）雖未收到威脅郵件，但作為慶尚南道範圍內最大的公務機關，為了以防萬一，警方和消防部門迅速合作展開搜索行動，派遣警察爆裂物處理小組、探嗅犬和消防119特殊應對團等單位投入，目前尚未發現任何疑似爆炸物的物品，但相關部門將繼續在現場待命，確保安全無虞。