財劃法下個戰場　柯文哲酸民進黨雙標：執政後發現錢扣在手中多棒

▲柯文哲時事聯訪記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨、民眾黨近來推動《財政收支劃分法》修法，引來民進黨質疑是向中央搶錢。對此，民眾黨主席柯文哲說，「中央與地方財政收支劃分法，我想這是下一場朝野之間會有主要爭執的項目」，他直言民進黨雙標，沒有執政的時候每天都在罵中央錢都扣在手中，有一天自己執政發現錢扣在自己手中多棒，每一個要來跟我要錢的都要看我臉色，故事就這麼簡單。

柯文哲說，財政收支劃分法不是過去民進黨強烈主張的嗎？在野的時候每天都說中央與地方財政收支劃分法要重新修改，怎麼有一天執政突然不想了？

柯文哲指出，現在台灣22個縣市裡面，即使是台北市的財務自給率，自己收的稅跟總支出比起來，大概只有70%，印象中有16個縣市自給率不到50％，有8個縣市不到25%。

「意思就是說，有相當多的縣市的支出，有超過一半以上要由中央給。」柯文哲直言，這非常嚴重限縮地方自治的行使，凡事都要靠中央補助，這不利於地方自治的推行。即使現在在推的財政收支劃分法，如果再修一遍，只是說稍微提高地方財政的自主性，還沒有辦法達到100%，這只是讓地方自治能夠更落實。

「其實我都不太想跟民進黨辯什麼，我只要問一句話，這不是你們過去主張嗎？以前叫那麼大聲怎麼現在不要？怎麼一回事？」柯文哲說，什麼叫雙標？民進黨沒有執政的時候，每天都在罵中央錢都扣在手中，有一天自己執政發現錢扣在自己手中多棒，每一個要來跟我要錢的都要看我臉色，故事就這麼簡單。

民眾黨立委黃珊珊說，財劃法的版本民眾黨很早就提出來了，目前財政委員會有16個版本，也在等行政院的態度跟立場，「很遺憾，財政部目前沒有要提自己的版本」。

柯文哲說明，一個簡單的道理就是，數位部有200多億預算，拿好幾億去裝潢新的辦公室，但是鄉鎮市可能連破舊的老舊校舍都沒有辦法修，這就是財劃法為什麼要修的原因，「如果一個鄉鎮市，一個地方政府連自己學生的安全都沒有辦法做到，但你卻眼睜睜看數位部花好幾億裝潢辦公室，還在找新的地點蓋辦公室，這是一個非常嚴重的中央集權又集錢的例子」。

黃珊珊還提到，內政部也提出一個提升道路品質計畫2.0，要編305億，但是可以知道的是，現在全國人行道普及率不增反減，就是你拿了錢沒有把事做好，或是你拿了錢分配不夠平均。她希望，台灣能建立一個制度化、有公式可以計算，地方政府很清楚財源在哪裡可以做相關建設跟福利，而不是完全聽中央的意見，希望中央可以拿下這個魔戒。