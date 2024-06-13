下鄉宣講開跑！國民黨說帖曝光　聚焦國會改革、財劃法、反廢死

▲立法院日前表決國會改革法案。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

國會改革案即將進入覆議案的表決戰，藍綠白三方各自展開下鄉宣講計畫，《ETtoday新聞雲》掌握，國民黨文傳會近日完成宣講說帖，已陸續發給黨內民代，說帖內容除了一部長達3分鐘的影片，更將宣講主題分為三大部分，包含國會改革、財政劃分法，以及顧長輩、反對廢除死刑。

針對為什麼需要國會改革部分，說帖提到，民進黨執政八年以來，弊案叢生，惡意濫權，包括疫苗採購、光電弊案、雞蛋採購，甚至還有某些官員在院內答詢大聲咆哮不願回答的樣子。執政黨施政影響全台灣2300萬人權益，掌握中央政府預算，執政黨若真的能以民意為依歸做福國利民之舉何須畏懼國會監督？

說帖中也將近日在網路上傳的國會改革謠言舉例出來，包括民進黨稱「要求企業交出商業機密，要求人民交出隱私，而且不用搜索票」，說帖將修改條文列出來並說，任何政黨不可能隨意調取商業機密及要人民交出隱私。針對民進黨稱的「可任意懲罰拒絕配合的企業、社團或一般民眾，而且可以連續開罰」，說帖反駁，不可能無限次數的無理處罰，因為被處罰的人，如果不服立院的罰鍰處分，可直接向行政法院提起訴訟救濟，由法院作最後決定。

至於財劃法部分，國民黨說帖指出，財劃法已有25年未再修正，民國88年精省前中央與地方收入占全國總收入比例為60%比40%，精省後以 113 年最新資料為例，兩者收入比例變為75%比25%，中央透過精省修法多拿走全國總收入的15%，眾多縣市財政收入不足支應財政支出，各縣市財政狀況持續惡化，造成中央與地方對立。他於今年3月15日與縣市首長交流獲得全體共識，下定決心要儘速修正財劃法，擴大統籌分配稅款，落實地方自治的公平正義。

財劃法修法後的重點，說帖進一步說明，過去中央多拿的15%稅收還給地方，113年度全國總收入15%之規模來計算，中央至少要還給地方政府5,133億元，讓統籌稅款規模由3,771億元，擴增至8,904億元。

此外，依照顧弱勢及離島縣市、保障基本需求、人人平等、首都及金融重鎮保留款等四大原則進行分配，新分配公式為按所得能力15%、基本財政能力11%、人口67%、鄉鎮市4%及保留3%分配。調整後六都分配金額為4,690.63億元、縣市分配金額為3,858.97億元、鄉鎮市分配金額為356.2億元，占普通統籌分配稅款規模分別為52.7%、43.3%及4%。

至於「反對廢除死刑」部分，國民黨說帖也提到，根據民調顯示，有高達八成民意反對廢死，死刑制度已長期為憲政秩序所肯認，有鑑於目前憲政秩序、社會法價值未有改變，多數民意仍反對廢除死刑，時空環境並無變遷，憲法法庭應維持向來死刑合憲的見解。

