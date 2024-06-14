「嵌」入怎麼念？　一票搖頭：念正確的音反而聽不懂

▲老闆開會時，把「嵌入」念成「ㄎㄢˇㄖㄨˋ」。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些字的音常被念錯！近日有網友發文表示，老闆在開會時，將「嵌入」讀作「ㄎㄢˇㄖㄨˋ」，讓他覺得很誇張。貼文曝光後，有些網友認為不必執著於字音；也有網友覺得「老闆都是對的！」話題掀起討論。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「老闆入唸作ㄎㄢˇ入」為標題發文，提到他們老闆稍早召集大家開會並介紹產品，但是在提到「嵌入」二字時，卻將其讀作「ㄎㄢˇㄖㄨˋ」。他透露，老闆畢業於國立大學、他畢業於私立大學，可他也知道這兩字應該要念「ㄑㄧㄢㄖㄨˋ」，所以實在覺得老闆念錯很誇張。

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貼文曝光後，有網友直呼，「根本沒人在Cars（cares）」、「聽得懂就好，語言是用來溝通不是用來正確的」、「語言是用來溝通的，不是用來考試的」、「只要能聽懂意思，他念插入都不重要」。也有網友表示，「你每個月發錢給他，你想念什麼都都行」、「因為他有錢 ，所以他是對的」、「只要他發薪水給我，他要念IKEA，我都OK」、「老闆都是對的」。

還有網友回應，「你念『千』反而沒人聽得懂」、「知道要念『ㄑ一ㄢ』，但念錯的人就是聽不懂，反而覺得你說錯」、「你念正確的音換他們聽不懂了，要溝通只能將就一下配合他們」、「去看小一的國語課本你會更崩潰，一堆你平常的念法，在現在國語課本都是錯的」、「很多人都以為是『崁」』 所以念錯」。

根據教育部重編國語辭典修訂本，「嵌」有ㄑㄧㄢ、ㄑㄧㄢˋ、ㄎㄢˇ三個讀音，讀作「ㄑㄧㄢ」時，有「把東西填入空隙」或「險峻」的意思；讀作「ㄑㄧㄢˋ」時，是「山林深邃的樣子」的意思；至於「ㄎㄢˇ」，則用於「赤嵌樓」（又稱赤崁樓）。