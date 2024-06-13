坐博愛座「被要求讓位」會起身嗎？網點出2關鍵：就是給有需要的人

▲捷運、公車上都有設置博愛座。（圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

博愛座提供給「有需要」的乘客優先使用，近日有網友發文拋問，如果搭公車、捷運時，明明是因為不舒服才坐博愛座，結果卻遇到老人家要求讓座，大家會不會起身？貼文曝光後，引發底下網友討論。

有民眾在Threads發文，稱有一名婦人進入捷運車廂後，就要求坐在博愛座的林女讓座，林女雖告知自己因工作12小時很疲勞、需要休息，但婦人仍繼續要求讓座。一旁李男見狀，也要求林女讓座，並用手指著林女的鼻子辱罵，導致林女情緒崩潰，最後發生肢體衝突。

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事後有網友在PTT的WomenTalk板上，以「博愛座遇到老人逼你讓座，你讓不讓」為標題發文，提到他看到新聞後，覺得感觸很深。他每天都會搭捷運、公車，如果某天明明是因身體不舒服而坐博愛座，結果卻有老人家逼自己讓座，到底讓不讓？大家會怎麼決定？

貼文一出，底下網友指出2關鍵，首先是看是否真的有需要，「看情況，我不舒服不讓」、「你前提都已經說身體不舒服了，那當然不會讓」、「腳骨折的人可以不讓吧」、「看對方是不是比我需要椅子」、「看狀況啊」、「博愛座就是給有需要的人，今天自己有需要的話當然就坐」。

其次是看對方態度，「不讓啊，好聲好氣的來說就讓」、「平常會讓，但越機X越故意不讓」、「倚老賣老就不會讓」、「中氣十足的口氣我一律不讓」、「遇過，絕對不讓」、「有力氣罵人的，我想不需要讓吧」。

還有網友表示，「會讓，但其實是怕對方是神經病」、「一定讓，老番（老番顛，指年老而言行反覆無常）很可怕」。