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拿14 Pro Max！果粉換電池一查「NT＄3350」驚呆：會不會太扯

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少iPhone用戶會觀察電池健康度，做好換電池的心理準備，不過近年Apple陸續調漲電池維修價，費用不便宜。就有用戶一查驚呆，他選iPhone 14要換電池，預估費用顯示3350元，「一支全新的才多少，會不會太扯？」

有網友在PTT的Gossiping板問卦「iPhone換電池破3000會不會太扯？」文中貼出截圖，只見他在維修頁面選擇的維修服務類型是「電池」，產品或配件是「iPhone 14」，機型則是「iPhone 14 Pro Max」，最後跳出的預估費用則是NT$ 3350。

原PO就無言，「看拆解報告，iPhone電池的成本可能只有10幾美元，結果換電池收你3000up，一支全新的才多少，會不會太扯？」

看到貼文後，就有人表示，「說實在，如果換完還有防水功能，那值得」、「換原廠的不會出現非原廠提示，自己換要拆很多零件，防水也不能保證」、「找便宜的，防水怎麼處理？」

其中，有過來人則忍不住點頭，「還算可，如果你去副廠一堆問題。之前沒漲價換過一次，結果他們說把我的螢幕拆壞了，直接換新。如果是副廠，他們可能就不換了。」

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iPhone電池維修Apple費用PTT

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